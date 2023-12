Voici le Moustache Mardi 27, un tout nouveau VTC électrique suréquipé pour la ville et le week-end

La marque vosgienne Moustache a levé le voile sur un tout nouveau modèle de vélo électrique répondant au nom de Mardi 27. Ce dernier est décliné en deux versions, vendues 3699 et 4799 euros. Présentation.

Moustache est l’une des marques de vélos électriques parmi les plus populaires en France. Le constructeur vosgien fabrique des VAE haut de gamme, dont le prix d’entrée du catalogue dépasse les 2000 euros. Récemment, le groupe s’est illustré avec son Moustache J – qui a remporté notre Frandroid Awards du meilleur vélo électrique de l’année 2023 – dont le cadre est fabriqué à 100 % en Françe. Une première pour Moustache.

En cette fin de millésime, le fabricant dégaine un tout nouveau modèle de vélo électrique : le Mardi 27, décliné en deux versions (Mardi 27.4 et Mardi 27.6). Le binôme appartient à la catégorie des VTC, capable aussi bien de circuler en ville que sur des petits sentiers battus le week-end. L’idée étant d’apporter une belle dose de polyvalence à son propriétaire.

Un bel équipement de série

Le Mardi 27.4 est vendu 3699 euros. À ce prix, vous profitez d’un vélo électrique doté d’un cadre ouvert – pratique à enfourcher – mais aussi et surtout de tout l’écosystème Bosch. Le fournisseur allemand tient l’une des meilleures réputations du marché en termes de moteurs, de batterie et de systèmes embarqués.

Il faut ici compter sur un moteur Performance Line de 250 W et d’un couple de 75 Nm. Ce qui est amplement suffisant pour la ville et vos balades champêtres. En clair : le dynamisme sera au rendez-vous. À ses côtés, une batterie PowerTube de 500 Wh l’accompagne, mais une version de 625 Wh est disponible en option au prix de 200 euros.

L’autonomie annoncée avec le premier accumulateur atteint les 115 km. Il faut bien évidemment tempérer cette valeur, qui a été calculée dans des conditions idéales. En pratique, ce rayon d’action est difficilement atteignable à moins d’utiliser le mode d’assistance le plus faible. Notons que l’ensemble des composants Bosch profite du Smart System, qui offre des mises à jour logicielles à distance et une tonne de données de conduite via l’application eBike Flow.

L’ordinateur de bord est l’une des récentes nouveautés de Bosch : le Purion 200, en couleur, qui vous procure les informations de conduite essentielles ainsi qu’une navigation pour sélectionner votre mode d’assistance idéal. Sur ce point, Bosch fait un excellent travail tant en termes de design que d’ergonomie et de fluidité. C’est un gage de qualité.

Une transmission appréciée pour la ville

VTC électrique oblige, le Mardi 27.4 s’appuie sur une fourche suspendue qui apportera une belle dose de confort eu égard à son débattement de 80 mm. Il s’agit du modèle SR Suntour, associé à une selle Selle Royal Essenza Moderate qui est elle aussi suspendue à hauteur de 40 de débattement. Pour couronner le tout, des pneus Schwalbe Super Moto-X de 27,5 pouces viennent compléter cette très belle formule.

Côté transmission, ce Mardi 27.4 opte pour un système intéressant : un moyeu arrière à vitesses intégrées, le Shimano Nexus 5 plus précisément, combiné à une chaîne. Avec, il n’y a aucun risque de déraillement. Vous pouvez même changer les vitesses à l’arrêt. C’est une technologie grandement appréciée pour la ville notamment.

La sécurité est quant à elle assurée par des freins à disque hydrauliques Shimano MT200, un antivol de roue AXA, une lumière avant de 30 lux et un phare arrière Spanninga. Comme d’habitude chez Moustache, l’équipement n’est pas en reste, avec des garde-boue tubulaires à double paroi de série, un porte-bagages arrière (QL3 et MIK) et une béquille réglable.

D’un poids de 28,6 kg tout de même, ce Mardi 27.4 est décliné en trois tailles (S 1,49 -1,61 m, M 1,59 – 1,76 m et L 1,74 – 1,90 m), en un unique coloris Gris Pierre brillant. Le cadre et la fourche sont garantis 5 ans, contre 2 ans pour le moteur et la batterie.

Les différences avec le Moustache Mardi 27.6

Plus haut de gamme, le Moustache Mardi 27.6 reprend certains éléments mais montent en puissance sur d’autres. Débutons par les composants et avantages communs : les garanties, les tailles, le moteur, l’antivol de roue, les pneus, la selle, la tige de selle suspendue, l’éclairage arrière, les accessoires et les freins sont strictement identiques.

En revanche, la batterie par défaut atteint une capacité de 625 Wh, assortie à un chargeur plus puissant (4A contre 2A pour la version 27.4). L’autonomie théorique là encore calculée dans les meilleures conditions grimpe à 146 km. L’autre grande différence se situe au niveau de la transmission : il s’agit d’une transmission à variation continue Enviolo, via une poignée manuelle, le tout assimilé à une courroie.

Le niveau de confort prend aussi du galon, puisque la fourche suspendue SR Suntour Mobie 25 fournit un débattement de 100 mm. Aussi, l’éclairage avant grimpe à 80 lux et le poids global est 100 grammes supérieurs à celui de son cousin. Pour terminer, un Smartphone Grimp avec une recharge à induction est également au programme.

Un prix plus élevé

Décliné en vert sapin brillant, le Moustache Mardi 27.6 est plus salé au moment de payer : 4799 euros, soit 1100 euros de plus que le Moustache 27.4. Cette différence s’explique par le type de transmission qui diffère, ainsi que la batterie et les autres éléments plus mineurs cités ci-dessus.