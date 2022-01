MSI renouvelle ses ordinateurs portables au CES 2022 : de l’Intel et du Nvidia partout

MSI a profité du CES 2022 pour renouveler toutes ses gammes d'ordinateurs portables. Comme Razer, Acer ou encore Asus ROG, MSI a mis à jour sa gamme de laptops en intégrant toutes les solutions d'Intel et de Nvidia.

En effet, les nouveaux ordinateurs portables sont équipés de nouveaux processeurs Intel Alder Lake tout justés et de cartes graphiques Nvidia également chaudement annoncés, ainsi que d’autres améliorations. Le fabricant MSI revendique des performances CPU jusqu’à 40 % supérieures dans ses nouveaux ordinateurs portables, sans aucun doute grâce aux nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération. Pour le gaming et la création, les ordinateurs portables sont livrés avec la nouvelle carte graphique RTX Ti de Nvidia.

Une flopée de nouveautés pour le CES 2022

Les MSI Stealth GS77 et GS66 sont le parfait exemple des refontes introduites au CES. Ce sont les ordinateurs portables stars de MSI, relativement légers, le premier est un modèle 17 pouces et l’autre est en 15,6 pouces.

Du point de vue des performances, les ordinateurs portables MSI Stealth sont équipés d’un processeur Intel Core i9-12900H, doté de 14 cœurs (six hautes performances, huit efficaces) avec une fréquences d’horloge boost jusqu’à 5 GHz. Le modèle Core i9 du GS77 comprend également du métal liquide à changement de phase pour le refroidissement. Ces ordinateurs portables sont vendus en plusieurs variantes, la mieux équipée utilise un dGPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (16 Go GDDR6X) et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 (extensible à 64 Go), sans oublier un SSD PCIe Gen 4 de 1 To.

Mis à part la taille, les deux ordinateurs portables MSI Stealth offrent plusieurs configurations d’écrans : du Full HD à 360 Hz, un écran Quad HD à 240 Hz ou un écran 4K avec une couverture à 100 % d’Adobe RVB. Sur le modèle GS66, il s’agit d’un écran à 60 Hz, mais le GS77 a un taux de rafraîchissement de 120 Hz à la place.

Le Stealth GS77 a également un meilleur son avec six haut-parleurs stéréo de 2 W par rapport aux deux haut-parleurs du GS66. De plus, la variante 17 pouces dispose d’une webcam Full HD avec reconnaissance faciale Windows Hello, tandis que le modèle 15 pouces dispose d’une caméra HD 720p (également avec reconnaissance faciale).

Il y a plein d’autres modèles, y compris le MSI GE76 Raider. Ces ordinateurs portables MSI Raider sont nettement plus flashy, avec une bande d’éclairage RGB tout le long de l’avant de l’ordinateur portable en plus du clavier rétroéclairé RGB. Ils sont également beaucoup plus lourds et épais. Ils ont également des connectiques plus complètes, dont du Thunderbolt 4, de l’USB Type-C, de l’USB Type-A, un port Ethernet 2,5 Gbit/s, du HDMI 2.1, une prise casque et un lecteur de carte SD.

La gamme MSI Vector est une toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables pour MSI en 2022, mais en termes de performances, elle n’est pas trop éloignée des autres. Le Vector GP76 de 17 pouces est livré avec un processeur Intel Core i9-12900HK, tandis que le GP66 peut aller jusqu’à un CPU Core i9-12900H. Ils utilisent un système de refroidissement avec une conception MSI Cooler Boost 5 composée de deux ventilateurs et six caloducs.

Si vous avez un budget plus serré, MSI actualise également ses ordinateurs portables Pulse. Ces modèles sont équipés d’un processeur Intel Core i7-12700H. Ils sont également livrés avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, et non la version Ti.

Enfin, MSI a annoncé les nouveaux Creator Z17, Creator Z16P et Creator Z16, qui reprennent les nouvelles solutions d’Intel et de Nvidia. Ces ordinateurs portables sont livrés avec un processeur Intel Core i9-12900H jusqu’à un dGPU NVidia GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de mémoire GDDR6. En plus de cela, ils sont livrés avec jusqu’à 64 Go de mémoire RAM DDR5 et un SSD de 2 To. Le Z17 par exemple, avec un écran de 17 pouces, supporte l’utilisation d’un stylet, et il propose un écran à affichage 16:10 avec bords fins.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.