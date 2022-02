Crunchyroll : le célèbre service de VOD est à présent disponible sur Nintendo Switch

La plateforme de vidéo à la demande Crunchyroll, spécialisée sur l'animation japonaise, possède dorénavant sa propre application sur Nintendo Switch.

Les fans d’animation japonaise vont être ravis. Crunchyroll, service de vidéo à la demande et propriété de Sony depuis 2020, est à présent disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le service était déjà disponible sur bon nombre de plateformes, notamment sur smartphone et Android TV, et l’ajout sur Switch était ainsi très attendu. De quoi donner un bel avantage à Crunchyroll, sur un secteur où la concurrence est rude.

Un large catalogue d’animes sur Nintendo Switch

Les possesseurs d’une Switch peuvent donc aux aussi, dorénavant, télécharger gratuitement l’application et visionner leurs contenus favoris en mode docké ou portable. Similaire au français Wakanim, qui appartient également à la filiale Funimation détenue par Sony, Crunchyroll offre un immense catalogue d’animes japonais, aussi bien sur les séries que sur les films. Ce service de SVOD est un poids lourd du secteur puisque plus de 700 séries y sont disponibles, dont les monuments One Piece, L’Attaque des Titans ou encore Demon Slayer.

La plus grande collection d'animes au monde est entre vos mains ! @Crunchyroll est arrivé sur Nintendo Switch. Téléchargez-le gratuitement : https://t.co/X6fdafl4qp pic.twitter.com/tf1JSs0D4W — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2022

Si certains contenus peuvent être visionnés sans abonnement Premium, d’autres y sont conditionnés. Crunchyroll propose donc deux types d’abonnements, à 4,99 € par mois ou 6,49 €, permettant notamment de regarder les vidéos en HD, de se passer des pubs et de profiter des sorties de nouveaux épisodes simultanément avec le Japon. Un essai gratuit de 14 jours est d’ailleurs proposé.

En outre, l’application sur Switch intègre un mode hors-ligne, qui permet de continuer le visionnage de votre épisode même sans connexion internet — à condition bien sûr de disposer d’une carte micro-SD conséquente pour stocker tout cela.

