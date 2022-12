On peut enfin streamer la Game Boy sur ordinateur, plus de 30 ans après sa sortie

Le développeur Sebastian Staacks a créé une carte d'acquisition pour la Game Boy. De quoi récupérer le flux vidéo sur son ordinateur, pour streamer sur Twitch ou simplement enregistrer ses parties et faire des captures d'écran. C'est aussi une bonne solution pour éviter l'émulation et tous les problèmes qu'elle pose.

Jusqu’à maintenant, si vous vouliez streamer sur Twitch des jeux de Game Boy, il fallait obligatoirement passer par l’émulation. Grâce au développeur Sebastian Staacks, ce n’est désormais plus le cas. Il a réussi à concevoir une carte d’acquisition pour le « frigo » de Nintendo, baptisée GB Interceptor. Pour en faire profiter tout le monde, il a réalisé une vidéo expliquant le processus de commande et de fabrication de la carte, pour que, vous aussi, vous puissiez streamer votre Game Boy.

Une vraie carte d’acquisition pour la Game Boy

Cette carte est en réalité un adaptateur qui se place dans le port cartouches de la console, sur lequel on met évidemment une cartouche. Elle permet de récupérer un flux vidéo via USB sur son ordinateur. Toutes les indications techniques et de conception sont détaillées dans un article dédié publié par le développeur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La puce récupère toutes les données qui transitent entre la cartouche et la console en copiant la mémoire vidéo. Pour la suite, il a développé un émulateur (avec deux cœurs, un pour le CPU et l’autre pour le GPU de la console) dans lequel il envoie les données récupérées. Du côté des performances, la carte utilisée est largement suffisante, la définition de la Game Boy étant du 160 par 144 pixels et sa « profondeur de couleur » n’étant que de deux bits. Pour autant, dans un souci de compatibilité avec nos systèmes d’exploitation, la couleur est artificiellement passée en 8 bits. Finalement, le créateur de cette carte a réussi à avoir un flux à 29 images par seconde.

Le flux vidéo ainsi reconstitué est récupéré et diffusé dans VLC. Selon Sebastian Staacks, aucun pilote n’est nécessaire pour faire fonctionner la carte, le flux apparaît simplement comme une webcam. Pour autant, cela ne fonctionne de façon optimale que dans Linux où il a pu faire fonctionner son système dans VLC, OBS, Zoom ou ffmpeg. Sur Windows, le flux arrive à être diffusé sur OBS ; en passant par ce logiciel, on peut le transformer en une vraie webcam virtuelle, ce qui permet de le diffuser sur n’importe quel logiciel. Concernant macOS, aucune solution n’a pour le moment été trouvée.

Pourquoi c’est une belle avancée

Dans son article, Sebastian Staacks raconte que c’est la meilleure alternative aux traditionnels émulateurs. Sa carte évite d’utiliser des variantes contemporaines de la Game Boy, comme l’Analogue Pocket, qui permet d’insérer les cartouches originelles tout en proposant une sortie HDMI.

Aussi, le GB Interceptor est une solution pour les tournois de rétrogaming. Sebastian Staacks relate qu’il y a quelques mois, un passionné de Tetris l’avait contacté à propos d’un problème. Il allait participer à un tournoi Tetris en ligne durant lequel les joueurs devaient diffuser leur partie en streaming. Jouer sur une autre console, voire sur émulateur, pose problème pour les performances des participants, puisqu’ils « doivent se fier à leur mémoire musculaire qu’ils ont entraînée sur leurs Game Boy personnelles ». D’autant plus que demander à tous les joueurs de modifier leurs consoles, c’est loin d’être évident.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.