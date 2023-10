Comment les graphismes sur Nintendo Switch 2 pourraient être aussi beaux que Cyberpunk 2077

De nouvelles rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 affirment que la console embarquerait les toutes dernières technologies de Nvidia en termes de ray tracing : la ray reconstruction.

Les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 se font de plus en plus fréquentes : Nintendo est encore loin d’annoncer la console que de nombreuses fuites et rumeurs font état de sa future fiche technique.

C’est encore le cas aujourd’hui grâce au podcast Nate the Hate qui a prouvé être une source fiable par le passé concernant la Switch 2. Aux dernières nouvelles, la machine pourrait embarquer les toutes dernières technologies de Nvidia en matière d’upscaling et de ray tracing, le DLSS 3.5.



Une Nintendo Switch 2 avec « Ray Reconstruction » ?

Ce fut l’une des premières rumeurs à émerger au sujet de la Nintendo Switch 2 : la console portable devrait supporter nativement le ray tracing et le DLSS de Nvidia, suite à de premières démos montrées sur The Matrix Awakens (tournant sur l’Unreal Engine 5) ainsi que The Legend of Zelda Breath of the Wild. Si on pensait tout d’abord que la machine supporterait le DLSS dans sa version 3.1, l’équipe affirme qu’elle supportera finalement le DLSS 3.5 ainsi que la technologie Ray Reconstruction.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette dernière améliore sensiblement le rendu des effets de ray tracing en remplaçant le travail des denoiser pour un rendu plus fidèle à la réalité, moins granuleux dans les reflets et dans certains cas, plus performant. La Ray Reconstruction a prouvé son apport à un jeu comme Cyberpunk 2077 et sera aussi utilisée en force dans Alan Wake 2, le prochain jeu de Remedy, créateurs de Control.

La nouvelle ne nous semble pas étonnante : introduite dans le DLSS 3.5, l’option ray reconstruction est compatible avec toutes les cartes RTX. La Nintendo Switch 2 étant supposée embarquer une architecture GPU proche d’une RTX 3000, rien ne l’empêcherait d’intégrer une telle fonctionnalité. Nate the Hate a affirmé cependant que la console ne supportera pas la Frame-Generation, ce qui nous surprend moins, sachant qu’elle n’est supportée que par les cartes RTX 4000.