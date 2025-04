Nintendo annonce une bonne nouvelle pour les jeux Switch 2 Edition

Vous en avez marre des téléchargements interminables pour jouer ? Nintendo a peut-être trouvé la solution… mais attention aux pièges. La Switch 2 promet des jeux physiques vraiment physiques. Enfin, parfois.

La Nintendo Switch 2 « à l’envers » // Source : Frandroid

Bonne nouvelle pour les collectionneurs de cartouches : les jeux estampillés « Nintendo Switch 2 Edition » publiés par Nintendo n’exigeront aucun téléchargement supplémentaire. Une confirmation officielle vient de tomber, mettant fin aux rumeurs sur le contenu des boîtes physiques. De quoi soulager ceux qui redoutaient un code à gratter… et un jeu inutilisable dans dix ans, puisque ceux-ci ne vous appartiennent pas selon Ubisoft.

Pour ces éditions améliorées, tout sera sur la même cartouche : le jeu original Switch et les optimisations pour la Switch 2. Exit donc les mises à jour obligatoires au premier lancement. Nintendo précise cependant que les éditeurs tiers pourraient choisir une autre méthode, comme des codes dans des boîtes vides. De quoi laisser planer le doute.

Les cartouches Switch 2 Edition n’auront pas besoin de téléchargements

Parmi les titres concernés, on retrouve des poids lourds comme The Legend of Zelda Breath of the Wild (79,99 euros, ou 10 euros si vous possédez déjà le jeu), Tears of the Kingdom ou Metroid Prime 4 Beyond. Les joueurs devront toutefois payer séparément pour les extensions de Breath of the Wild, absentes de cette version. La facture peut donc rapidement dépasser les 100 euros pour ces jeux Switch 2.

Côté éditeurs tiers, Rune Factory Guardians of Azuma suit le mouvement, mais d’autres pourraient opter pour des boîtes avec un simple code téléchargeable. Une pratique décriée, car elle empêche la revente ou le prêt. Nintendo mise donc sur le « tout-en-un » pour ses propres jeux, tout en laissant les autres éditeurs libres de leurs choix.

Cette annonce répond à une crainte majeure des joueurs : pouvoir conserver leurs jeux sans dépendre des serveurs. Reste à voir si les éditeurs tiers joueront le jeu… ou préféreront les économies de cartouches. En attendant, les puristes peuvent souffler : leurs étagères ne seront pas remplies de boîtiers décoratifs.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.