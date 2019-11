La Nintendo Switch ne verra pas son prix baisser de sitôt. C'est en effet ce qu'a bien fait comprendre le patron de l'entreprise nippone.

La Nintendo Switch est un franc succès commercial, mais cela fait déjà quelques années que la console hybride est sortie. Depuis, elle a eu droit à une version mise à jour plus autonome et à une déclinaison Switch Lite. Malgré cela, ne vous attendez pas à voir la moindre baisse de prix dans un avenir proche. C’est en tout cas le message que fait clairement passer Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo.

L’homme d’affaires s’est en effet exprimé à travers une session de questions-réponses (PDF) faisant le bilan des six premiers mois de l’année fiscale 2019/2020 de Nintendo. Répondant à une question sur le tarif des produits hardware de l’entreprise, Shuntaro Furukawa a répondu de manière catégorique.

Nous voulons maintenir la valeur de nos produits et les vendre au tarif actuel aussi longtemps que possible, donc nous n’avons pas l’intention de réduire les prix pour l’instant.

Le patron de Nintendo précise par ailleurs que les ventes dématérialisées représentent l’un des gros vecteurs de croissance de Nintendo et n’ont cessé d’augmenter depuis le début de l’année fiscale en cours (qui a débuté en avril 2019). Il salue l’impact positif du pack de DLC Fighter Pass pour Super Smash Bros Ultimate qui vient s’ajouter aux très rentables contenus téléchargeables de Zelda : Breath of The Wild et Splatoon 2.