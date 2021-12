Le Nokia 9 PureView n’aura jamais Android 11, la firme sino-suédoise offre une compensation à la place

Nokia ne peut pas mettre à jour son Nokia 9 PureView sur Android 11. Le fabricant de smartphones a donc décidé d'offrir une compensation à la place.

Les mises à jour sur les smartphones Android, c’est toujours une histoire compliquée. Les calendriers sont tous différents en fonction des marques et des modèles, ce qui entraîne beaucoup de confusion pour les utilisateurs. Ce qui est arrivé au Nokia 9 PureView est encore plus problématique.

L’impossible mise à jour du Nokia 9 PureView

Lorsque HMD Global a repris l’héritage de Nokia, il voulait faire bonne impression sur le marché Android. Il visait à surpasser les grands groupes en offrant quelque chose que ces mastodontes sont rarement capables de faire, ils ont promis de longues périodes de mises à jour logicielles ainsi que des expériences Android « pures ».

Au fil du temps, cependant, le paysage Android a un peu changé et de plus en plus de fabricants sont capables d’assurer des plannings de mises à jour, à commencer par Xiaomi, Samsung ou encore Oppo. Ironiquement, il semble que HMD Global rencontre un problème pour tenir cette promesse et conseille aux gens d’acheter un nouveau téléphone Nokia à la place s’ils veulent vraiment Android 11. Pour rappel, on attend Android 12 en ce moment sur les smartphones récents.

Il s’agit du Nokia 9 PureView lancé en 2019, il avait été lancé sous Android 9. Il a obtenu Android 10 en retard, mais cela va s’arrêter là. Nokia n’a pas pu régler les problèmes de compatibilités liés aux pilotes de l’appareil photo. En effet, les caméras ont été conçues par une entreprise américaine nommée Light, à qui on doit un étrange appareil photo sous Android avec 16 caméras.

HMD Global (Nokia) n’est pas complètement en cause, néanmoins la collaboration mise en place a rendu compliqué le support logiciel de leur produit. Le groupe sino-suédois aurait dû obliger son partenaire à assurer un certain nombre de mises à jour.

Le fabricant de smartphones a décidé de proposer une remise de 50 % sur l’achat d’un Nokia XR20 ou d’un autre téléphone de la marque. Pas sûr que cette compensation motive les utilisateurs du Nokia 9 PureView à investir dans un nouvel appareil Nokia…

