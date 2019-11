Article sponsorisé par Nokia

Lancé à 350 euros il y a quelques semaines, le Nokia 7.2 profite de la Black Week pour voir son prix baisser de 50 euros. Il est à 299 euros chez Fnac et Darty jusqu’au lundi 2 décembre prochain.

Le Nokia 7.2 était déjà un très bon smartphone d’un point de vue rapport qualité-prix. Le temps du Black Friday, à moins de 300 euros, il devient une très bonne affaire. Jusqu’au lundi 2 décembre, 23h59, le Nokia 7.2 se trouve au prix de 299 euros, dans ses trois coloris (noir, blanc et vert), que ce soit chez la Fnac ou Darty.

Pourquoi le Nokia 7.2 à moins de 300 euros est une bonne affaire ?

Le Nokia 7.2 fait partie des smartphones de milieu de gamme qui font peu de compromis. À commencer par le design, au rendu premium. Mélange de verre poli au dos et de métal sur les tranches, il respire la solidité. Son écran de 6,3 pouces comprend une discrète encoche située dans le haut de l’écran, mais Nokia n’a pas pour autant oublié la LED de notification. Celle-ci est en effet placée sur le bouton de mise en marche. Malin.

Nokia n’a pas oublié d’inclure dans son smartphone tout ce que l’on peut attendre d’un bon smartphone de milieu de gamme. On retrouve donc un capteur d’empreintes digitales dans le dos de l’appareil, un port USB type-C, mais aussi un port jack.

La tranche gauche possède deux particularités : un bouton dédié à Google Assistant et une trappe pour insérer la carte SIM. En fait, cette trappe permet d’insérer à la fois deux cartes SIM et une carte microSD pour étendre le stockage. Ce qui ne sera pas forcément nécessaire étant donné que le Nokia 7.2 possède de base 128 Go d’espace de stockage.

Au-delà du design, le Nokia 7.2 ne manque pas d’atouts. La photo en fait partie. Le Nokia 7.2 bénéficie de l’expertise de Zeiss, un spécialiste reconnu de l’optique. Cette marque allemande s’est associée à Nokia pour améliorer les objectifs du smartphone ainsi que le traitement des photos.

Le Nokia 7.2 dispose ainsi de trois capteurs photo dans son dos. On y trouve une caméra principale de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Un trio qui brille particulièrement lors de la prise de photos en plein jour, avec des clichés riches en détail.

Dernier point non négligeable sur le Nokia 7.2 : son interface. Le Nokia 7.2 fait partie du programme Android One. Cela signifie que son interface est une interface Android pure. Pas de bloatwares ici, donc, mais plutôt la garantie que le smartphone sera régulièrement mis à jour, que ce soit avec des patchs de sécurité ou avec les dernières versions d’Android. Le Nokia 7.2 devrait ainsi recevoir Android 10 dans les prochaines semaines.

Le Nokia 7.2 en quelques mots

Le Nokia 7.2, c’est un smartphone de milieu de gamme avec un bon appareil photo, un design premium et des mises à jour régulières. Sa fiche technique lui garantit également de tenir tranquillement quelques années. On y trouve notamment :

Un Snapdragon 660 associé à 4 Go de RAM

128 Go d’espace de stockage extensible à l’aide d’une carte microSD

Un écran LTPS LCD de 6,39 pouces

Un port jack, un port USB Type-C et une puce NFC

Une batterie de 3500 mAh lui garantissant une journée et demie d’autonomie

Un triple capteur photo estampillé Zeiss

Lancé au début du mois de septembre à 349 euros, il est aujourd’hui à 299 euros sur le site de la Fnac ou chez Darty. Notez pour finir que pour l’achat du Nokia 7.2, la Fnac offre 4 mois d’abonnement à Deezer Premium.

