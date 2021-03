Red Magic 6 : un écran très rapide pour le smartphone à gâchettes

Comptez 165 Hz de taux de rafraichissement pour l'écran de ce Nubia Red Magic 6. Dédié au jeu, il propose par ailleurs deux gâchettes configurables.

Pour le moment uniquement disponible en Chine, le nouveau smartphone dédié au jeu fabriqué par Nubia, en partenariat avec le géant Tencent, arrive pour début avril en nos vertes contrées. Disponible en précommande à partir du 9 avril, et en magasin le 15 avril, le Red Magic 6 est décliné en deux modèles, un standard et un pro. Le premier coût 599 euros (couleur Noir Eclipse), le deuxième 699 euros (couleur Moonsilver).

La différence tient surtout dans la quantité de RAM, 12 Go contre 16 Go dans la version pro, ainsi que le stockage, qui ne sera que de 128 Go en standard, pour 256 Go en pro. En dehors de ça, les deux modèles sont assez semblables. Précisons que la version contenant 18 Go de RAM n’a pour l’heure pas été annoncée pour le marché européen.

Un écran rapide et réactif

Là où le Red Magic 6 semble vouloir tirer son épingle du jeu, c’est avec son écran Amoled doté d’un taux de rafraichissement de 165 Hz, là où ses concurrents présentent pour l’heure des écrans 120 Hz ou 144 Hz. Le modèle précédent de la marque, le Red Magic 5G, était déjà l’un des premiers à proposer un écran 144 Hz.

Cet écran a par ailleurs été optimisé pour le jeu, puisque sa fréquence d’échantillonnage tactile, c’est-à-dire la vitesse à laquelle il repère l’emplacement des doigts de l’utilisateur, atteint les 500 Hz pour un seul doigt et 360 Hz pour plusieurs. Nubia affirme que cela amènerait le temps de réponse de l’écran à 8 ms.

En dehors de sa vitesse, l’écran du Red Magic 6 mesure 6,8 pouces et propose une résolution de 2400 x 1080 pixels, soit du 20:9, avec un rapport châssis/écran de 91 %.

Les gâchettes configurables

Autre intérêt de ce portable dédié au jeu : ses deux gâchettes placées sur le dessus lorsqu’on tient le téléphone à l’horizontale. Ces gâchettes peuvent être configurées de trois manières différentes : soit on appuie simplement et une action se déroule, soit lorsqu’on appuie, deux actions ont lieu (comme par exemple : tirer et viser en même temps), soit lorsqu’on les relâche, une nouvelle action peut se dérouler.

Afin de faire tourner les jeux, les Red Magic 6 sont équipés d’un CPU Qualcomm Snapdragon 888, la meilleure puce à ce jour. Ils possèdent aussi de la RAM LPDDR5, dédiée aux appareils mobiles.

Pour garder tout cela au frais, Nubia insiste sur son système de refroidissement, qui intègre un ventilateur, du gel thermique, une feuille de cuivre et une plaque de dissipation thermique. Mais la marque propose en outre un système de refroidissement additionnel, constitué de deux ventilateurs, appelé le Dual-core Ice Dock. Il faudra probablement voir en test ce que le système de refroidissement de base donne, et à quel point ce système additionnel et payant se montre utile.

Côté communications, il sera possible de compter à la fois sur la 5G de troisième génération de Qualcomm, et le nouveau wifi 6E. Afin de communiquer avec son équipe, le Red Magic 6 possède trois microphones et une prise casque en jack 3,5 mm.