GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 27 janvier 2022

La liste des jeux qui arrivent sur GeForce Now en ce mois de janvier continue de s’allonger. La plateforme de cloud gaming annonce l’ajout de cinq nouveaux titres compatibles avec son service, dont Metro Exodus, Assassin’s Creed III ou encore le tout nouveau Mortal Online 2.

Après avoir dévoilé ses nouveautés lors du CES 2022 de Las Vegas, dont une nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti, des versions boostées des précédentes, mais aussi une disponibilité du service de cloud gaming sur les téléviseurs Samsung courant 2022, Nvidia continue de livrer la liste de ses nouveaux jeux ajoutés à sa plateforme GeForce Now en janvier.

Après Battlefield 4 : Premium Edition et Battlefield V : Definitive Edition, The Anacrusis ou encore Rainbow Six Extraction. Cette semaine, cinq nouveaux jeux arrivent dans un catalogue de plus en plus consistant au fil du temps.

Vous pouvez déjà les ajouter sur GeForce Now pour y jouer sur tous vos supports compatibles.

De grands classiques et un petit nouveau

Pour sa dernière fournée de jeux de janvier, Nvidia apporte de la variété et quelques titres bien connus à son service GeForce Now. Comme souvent ces dernières semaines, une nouveauté arrive dès sa sortie sur la plateforme. C’est cette fois Mortal Online 2, la suite attendue de Star Vault, un MMO en mode ouvert. Vous pourrez y affronter n’importe quel joueur à tout moment, faire vos armes et améliorer vos compétences.

Les plus connaisseurs apprécieront les ajouts également de Tropico 6, Assassin’s Creed III Deluxe Edition et Metro Exodus Enhanced Edition.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en janvier 2022

Dès le 27 janvier :

Le 20 janvier :

Le 13 janvier :

The Anacrusis (nouveau jeu sur Steam)

(nouveau jeu sur Steam) Ready or Not (Accès anticipé sur Steam

(Accès anticipé sur Steam Supraland Six Inches Under (nouveauté sur Steam)

Galactic Civilizations 3 (gratuit sur Epic Games Store)

Le 6 janvier :

Battlefield 4: Premium Edition (Steam et Origin)

Battlefield V: Definitive Edition (Steam et Origin)

(Steam et Origin) Genshin Impact (beta)

Comment utiliser GeForce Now ?

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

