GeForce Now : la liste des jeux ajoutés la semaine du 14 juillet

Le service de cloud gaming de Nvidia fait le plein de nouveautés cette semaine avec trois jeux qui arrivent au catalogue dès leur sortie. "Loopmancer" profite même du RTX ON et d'une démo gratuite pour tous.

Nvidia continue d’enrichir le catalogue de GeForce Now. Le service de cloud gaming accueille neuf nouveaux jeux compatibles pouvant être joués sur tous les supports, dont trois nouveautés dès leur sortie.

À commencer par Loopmancer. Ce jeu d’action rogue lite propose un univers cyberpunk dans lequel vous incarnez un détective revenu à la vie après une mort inattendue. Il doit se battre dans cette ville futuriste pour sauver sa peau.

Le jeu profite de la fonction RTX ON de Nvidia avec DLSS et ray tracing pour les niveaux d’abonnement GeForce Now Prioritaire et RTX 3080. Mais vous pouvez aussi tester le jeu qui arrive parmi les démos proposées gratuitement par Nvidia.

La mise à jour Shield TV 9.1 est là

GeForce Now vient également s’implanter nativement dans certains téléviseurs Samsung au sein du tout nouveau Samsung Gaming Hub déployé sur différents modèles.

En parallèle, Nvidia a annoncé une mise à jour pour son boîtier multimédia. La version Shield Experience 9.1 de la Shield TV apporte aux téléviseurs gérant l’ALLM le passage automatique en mode jeu lorsque vous lancez une session de jeu, puis en mode écoute nocturne si vous jouez le soir pour éviter de gêner les personnes autour de vous.

Les jeux ajoutés en juillet 2022

Dès le 14 juillet :

Depuis le 7 juillet :

Matchpoint – Tennis Championships (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Starship Troopers – Terran Command (Nouvelle sortie sur Epic Games Store)

(Nouvelle sortie sur Epic Games Store) Sword and Fairy Inn 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 8 juillet)

(Nouvelle sortie sur Steam, 8 juillet) Arma Reforger (Steam)

Depuis le 1er juillet :

Alaloth — Champions of The Four Kingdoms (Nouvelle sortie sur Steam)

Disgaea 6 Complete (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store)

Card Shark (Steam et Epic Games Store)

KartKraft (Steam)

Hotline Miami (Steam)

NASCAR 21: Ignition (Steam)

À venir en juillet :

Endling – Extinction is Forever (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store)

Grimstar: Welcome to the Savage Planet (Nouvelle sortie sur Steam)

Sweet Transit (Nouvelle sortie)

Panzer Arena: Prologue (Nouvelle sortie sur Steam)

Hell Pie (Nouvelle sortie sur Steam)

