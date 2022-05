OnePlus Nord CE 2 Lite : il ne vous lâchera pas au milieu de la journée

Voici le OnePlus Nord CE 2 Lite, avec sa grande batterie et son petit tarif.

Annoncé en même temps que le OnePlus Nord 2T, OnePlus dévoile un nouveau smartphone d’entrée de gamme intitulée OnePlus Nord CE 2 Lite. Dans l’esprit, il s’agit donc d’une version allégée du OnePlus Nord CE 2.

120 Hz, mais avec de la batterie

Sur le papier il s’agit d’un smartphone qui mise beaucoup sur l’autonomie : il couple une grande batterie de 5000 mAh à un écran LCD, une technologie moins énergivore que l’Oled. La dalle affiche 6,59 pouces de diagonale, une définition FHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour recharger le téléphone, vous pourrez compter sur la charge SuperVOOC d’Oppo en 33W.

Parmi les autres éléments notables également, on peut évoquer sa puce Snapdragon 695, dotée de belles capacités en matière graphique, couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Revêtement plastique et 64 mégapixels

Pour le design du smartphone, il intègre un revêtement en plastique ainsi qu’un bloc photo plutôt discret de la même couleur que le reste du téléphone. À la droite du bloc photo, un léger revêtement texturé vient agrémenter le dos. Le lecteur d’empreintes est situé à droite du téléphone sur le bouton d’alimentation.

Ce Nord CE 2 Lite joue le service minimum sur la photo avec un capteur principal 64 mégapixels, compatible avec une stabilisation logicielle, ainsi qu’un capteur de profondeur et un capteur macro, tous deux 2 mégapixels. À l’avant, le module selfie proposer 16 mégapixels. Il est possible de filmer jusqu’en 1080 p/30 FPS.

Vous pourrez retrouver l’interface OxygenOS 12.1, basée sur Android 12. OnePlus promet deux années de mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité. Signalons aussi l’absence de protection type gorilla glass ou certification IP pour l’étanchéité et la poussière.

Combien coûtent le OnePlus Nord CE 2 Lite ?

Comptez 319 euros pour mettre la main sur le OnePlus Nord CE 2 Lite. Il sera disponible à partir du 24 mai chez Darty, Fnac, Amazon, Leclerc et Boulanger.

