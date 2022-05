OnePlus Nord 2T officialisé : la charge passe à 80 W

OnePlus annonce un nouveau smartphone, successeur du Nord 2 sorti l'année dernière. Le Nord 2T se veut meilleur sur tous les points, y compris sur le design avec un aspect plus premium.

OnePlus officialise un nouveau flagship killer avec le OnePlus Nord 2T. Il reprend les bases de son prédécesseur, le Nord 2, en y apportant quelques améliorations pour étoffer la gamme de smartphones OnePlus.

Lors de notre test du Nord 2, nous avions regretté l’absence d’un écran de 120 Hz. Mais là-dessus la marque ne change pas sa recette et garde un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Mais on pourra profiter d’une dalle OLED au format 20:9. Cette dernière a une définition Full HD+ de 2400 par 1080 pixels et est protégée par un verre Gorilla Glass 5.

La même charge 80 W que le OnePlus 10 Pro

Si aucun gros changement n’est à noter entre le Nord 2 et le Nord 2T, on trouve de petites améliorations du côté hardware du téléphone. Le téléphone est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 1300 (avec un GPU ARM Mali-G77 MC9). Sur la connectivité, OnePlus propose du Wifi 6, du Bluetooth 5.2 et de la 5G.

L’amélioration la plus notable est sans doute la recharge du téléphone. Sur le modèle précédent, on avait eu droit à la technologie Warpcharge de OnePlus à 65 W : elle est cette fois boostée pour atteindre 80 W et on passe sur la technologie propriétaire d’Oppo, SuperVooc.

La marque annonce que vous pourrez récupérer jusqu’à une journée d’autonomie en 15 minutes : la charge complète elle, prend 27 minutes a priori. Sur l’autonomie, rien n’a été annoncé, mais on sait que la batterie a une capacité de 4500 mAh.

Quatre capteurs photo pour le OnePlus Nord 2T

Ce téléphone qui sortira bientôt a droit à quatre capteurs photo au total, trois au dos et un à l’avant :

Le capteur principal : un Sony IMX766 de 50 Mpx, f/1.8

Le capteur ultra grand angle : 8 Mpx, f/2.2, 120°

Le capteur de profondeur : 2 Mpx, f/2.2

Le capteur selfie : un Sony IMX615 de 32 Mpx, f/2.4

Sur la partie vidéo, vous pourrez filmer avec la caméra arrière en 4K à 30 IPS et en 1080p à 60 IPS. Sur la caméra avant, vous pourrez filmer jusqu’en 1080p à 30 IPS. OnePlus propose évidemment pléthore de fonctions photo, comme un mode HDR, un mode nuit et un mode portrait entre autres.

Le OnePlus Nord 2T bientôt disponible

Il sera disponible à partir du 24 mai en France. Deux coloris existent : le vert-jade glossy ainsi que le noir mat. De plus, deux versions seront proposées à des prix différents :

Une version 8+128 Go à 429 euros ;

Une version 12+256 Go à 529 euros.

Vous pourrez l’acheter chez Orange, Bouygues Telecom, Darty, Amazon et E. Leclerc. OnePlus organise également une offre de lancement pour son OnePlus Nord 2T : en le commandant maintenant auprès d’Orange, la Fnac, Darty ou OnePlus, vous recevrez gratuitement des écouteurs OnePlus Buds Z2 d’une valeur de 99 €.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.