OnePlus Nord 2T 5G : ce smartphone passe sous les 300 € durant le Prime Day

En ce moment ont lieu les soldes, mais pas que : ces 11 et 12 juillet, c'est aussi le Prime Day d'Amazon. Des tonnes de réductions sur des produits tech dont des smartphones. Au programme : une promotion de 30% sur le OnePlus Nord 2T 5G, qui passe juste sous les 300 euros.

Ce 11 et ce 12 juillet, le géant du e-commerce Amazon organise le Prime Day : un événement spécial durant lequel de nombreux produits sont en promotion. Parmi eux, le OnePlus Nord 2T 5G, un smartphone sorti l’année dernière, mais toujours actuel. Lancé à 429 euros, son prix est en baisse en ce moment, puisqu’il est disponible à 299 euros seulement durant le Prime Day.

Le OnePlus Nord 2T 5G, c’est quoi ?

Un très bel écran Amoled 90 Hz

Une charge très rapide de 80 W

De belles performances

Des photos assez jolies

Si depuis son lancement, le prix de ce smartphone a baissé, le Prime Day est une belle occasion de franchir le cap. Au lieu de 429 euros à sa sortie, le OnePlus Nord 2T 5G (dans sa version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM) est disponible à 299 euros, soit une réduction de 30 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 2T 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Nord 2T au meilleur prix ?

Le OnePlus Nord 2T 5G : bel écran et charge très rapide

Ce smartphone OnePlus, c’est tout d’abord un écran Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 449 ppp. Si cette dalle manque un peu sur la calibration des couleurs, la couverture colorimétrique de ce modèle milieu de gamme est au rendez-vous.

La batterie pour l’alimenter a une capacité de 4500 mAh, qui ne propose pas une immense autonomie. On peut tout de même tenir la journée en une seule charge. Mais la force du OnePlus Nord 2T 5G n’est pas là : sa charge peut monter à une puissance maximale de 80 W. Dans les faits, cela permet de passer de 0 à 100 % en trente minutes.

8 Go de RAM et un capteur principal de 50 Mpx

Côté performances, ce OnePlus Nord 2T 5G est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 1300, de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Un modèle qui se révèle performant dans toutes les applications. En jeu, cela permet de grimper à 60 FPS sur Fortnite avec les paramètres graphiques poussés à leur maximum. Cela se ressent malheureusement sur la chauffe, puisque c’est le cas sur ce smartphone. Sur la partie logicielle, c’est OxygenOS de OnePlus, une interface très efficace. Le suivi logiciel semble être de mise puisque ce smartphone est passé à Android 13 récemment et devrait avoir une ultime mise à jour l’année prochaine, ainsi que deux autres années de patchs de sécurité.

Sur la partie photo, on trouve un capteur photo principal de 50 Mpx, couplé à un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx et un petit de 2 Mpx utile pour la profondeur de champ. De l’autre côté, c’est une caméra selfie de 32 Mpx. Ce Nord 2T 5G arrive à bien gérer les couleurs et les détails. Cependant, le mode nuit n’est pas assez efficace, surtout au regard de ce qu’arrive à offrir la concurrence.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du OnePlus Nord 2T 5G.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2023 ?

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).