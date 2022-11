Amazon fait chuter de 110 € le prix du OnePlus Nord 2T durant le Black Friday

Le OnePlus Nord 2T est un smartphone qui reprend les points forts de son prédécesseur, et peaufine la recette en y ajoutant un chargeur plus rapide de 80W. C'est un très bon téléphone milieu de gamme qui tombe aujourd'hui à 319 euros au lieu de 429 euros.

Le OnePlus Nord 2T n’est autre que le bon successeur du Nord 2. Il propose des prestations similaires, en misant avant tout sur de très bonnes performances et un très bon écran. Cette version T vient muscler le jeu en apportant une charge rapide 80 W. Il a donc de nombreux arguments à faire valoir, et perd plus de 25 % de son prix aujourd’hui.

Les points forts du OnePlus Nord 2T

Un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

D’excellentes performances avec le Dimensity 1300

Le chargeur 80 W pour récupérer rapidement des pourcentages

Sortie au prix de 429 euros, le OnePlus Nord 2T (8 + 128 Go) bénéficie actuellement de 110 euros de réduction et s’affiche à présent à 319 euros sur Amazon.

Un puissant smartphone

Comme son prédécesseur, le Nord 2T met en avant ses performances. Pour se faire, il s’appuie sur un SoC de chez MediaTek : le Dimensity 1300 couplé à 8 Go de mémoire vive ici. Légèrement plus puissante que celle utilisée par le Nord 2, cette puce permet au téléphone d’obtenir une meilleure fluidité dans les interactions sur des applications par exemple. Pour jouer à des jeux, il se révèle très bon surtout sur cette gamme de prix. Il s’accompagne également de l’interface Oxygen OS qui devrait bientôt passé sur Android 13 pour assurer une bonne fluidité. À noter qu’il est aussi compatible avec le réseau 5G.

Et si la version 2T garde le même accumulateur de 4 500 mAh que le Nord 2, il apporte une meilleure charge rapide qui passe de 65 W à 80 W. Elle permet de repasser à 100 % de batterie, en partant de zéro, en une bonne demi-heure. Lors de notre test, nous avons pu récupérer un bon tiers de l’autonomie en cinq minutes de charge. Parfait donc, si votre utilisation est un peu intensive et que le téléphone vient à manquer de batterie avant la fin de la journée.

Avec quelques concessions

Le OnePlus Nord 2T copie le design du Nord 2, que ce soit devant ou derrière. La seule petite différence intervient au niveau de l’écran. Ce dernier est toujours AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais son format passe à 20:9. Il est donc un peu plus haut avec 159,1 mm contre 158,9 mm auparavant et conserve la même largeur, à savoir 73,2 mm. Sinon la dalle est rafraichie à 90 Hz, on aurait apprécié un taux de rafraichissement plus élevé, mais la navigation reste agréable.

Sur le pan photo, ce n’est pas son domaine de prédilection. On découvre trois objectifs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la profondeur de 2 mégapixels. Il s’en sort honorablement, avec notamment une bonne gestion des couleurs et un piqué convenable, mais la concurrence est rude sur ce segment de prix. Le mode nuit n’est pas totalement convaincant.

Retrouvez le OnePlus Nord 2T à 319 € sur Amazon

Pour en découvrir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le OnePlus Nord 2T.

