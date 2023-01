OnePlus Nord 2T : ce midship killer ne résiste pas aux soldes et coûte 30 % de moins

En succédant au très bon OnePlus Nord 2, le Nord 2T assure la relève et propose des caractéristiques techniques solides pour un prix très avantageux. Il devient plus intéressant durant les soldes avec 130 euros de remise.

Avec sa gamme Nord, OnePlus propose des appareils milieu de gamme polyvalent. Le Nord 2 s’est vu récemment remplacé par une variante : le Nord 2T. Ce modèle sera satisfaire la plupart des utilisateurs, sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Avec l’arrivée des soldes, il voit son prix chuter grâce à une réduction de 130 euros.

Quels sont les atouts du OnePlus Nord 2T ?

Son écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Un SoC puissant pour le jeu avec le Dimensity 1300

Sa charge rapide de 80 W

Lancé à 429 euros, le OnePlus Nord 2T profite de 30 % de réduction et s‘affiche à 299 euros sur le site Amazon.fr.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le OnePlus Nord 2T.



Où acheter Le OnePlus Nord 2T au meilleur prix ?

Un smartphone qui ne déçoit pas…

Le OnePlus Nord 2T incarne le milieu de gamme de la marque et offre de nombreuses qualités à commencer par les performances. Ce modèle s’équipe sur un SoC de chez MediaTek : le Dimensity 1300 couplé à 8 Go de mémoire vive ici. Légèrement plus puissant que celui utilisé par le Nord 2, le téléphone est alors à l’aise dans toutes les situations avec une meilleure fluidité dans les interactions sur des applications par exemple. Pour jouer à des jeux, il se révèle très bon surtout sur cette gamme de prix. Il s’accompagne également de l’interface Oxygen OS qui devrait bientôt passé sur Android 13 pour assurer une bonne fluidité. À noter qu’il est aussi compatible avec le réseau 5G.

Niveau autonomie, le OnePlus Nord 2T intègre une batterie de 4 500 mAh. Avec un usage modéré, le téléphone tient la journée, pas plus. Fort heureusement, le modèle T apporte une meilleure charge rapide qui passe de 65 W à 80 W. Elle permet de repasser à 100 % de batterie, en partant de zéro, en une bonne demi-heure. Lors de notre test, nous avons pu récupérer un bon tiers de l’autonomie en cinq minutes de charge.

Avec peu de compromis

Esthétiquement, il n’a rien d’innovant et c’est justement ce que l’on apprécie. Il propose un design maîtrisé avec un écran plat aux bordures fines et un poinçon en haut à gauche dissimulant la caméra frontale. Le Nord offre une belle prise en main, même avec sono écran d’une diagonale de 6,43 pouces. Il profite même d’une dalle Amoled affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une bonne fluidité.

Enfin, le Nord 2T n’est pas le photophone de l’année, mais propose un triple capteur 50 + 8 + 2 mégapixels, qui répondra aux besoins de nombreux utilisateurs. Il s’en sort honorablement, avec notamment une bonne gestion des couleurs et un piqué convenable, mais la concurrence est rude sur ce segment de prix. Le mode nuit n’est pas complètement convaincant.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur le OnePlus Nord 2T.

