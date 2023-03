OnePlus 10 Pro : le déploiement d’Android 13 (OxygenOS 13) prend du retard

OnePlus s'est grandement amélioré sur le déploiement des nouvelles moutures d'OxgenOS, son interface basée sur Android 13. Mais six mois après le déploiement d'Android 13 (OxygenOS 13) sur son OnePlus 10 Pro, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne toujours pas y avoir accès.

Le OnePlus 10 Pro a été le premier smartphone OnePlus à voir arriver OxygenOS 13 en septembre 2022, l’interface de la marque basée sur Android 13. Si on pensait que les modèles de la marque passeraient à ColorOS, il n’en est rien : l’identité de la marque est toujours présente, du moins symboliquement, car son interface logicielle ressemble énormément à celle d’Oppo.

Malgré un déploiement commencé en septembre 2022, l’attente se fait longue pour certains utilisateurs. Comme le rapporte Android Police, « un fil de discussion sur la page de la communauté OnePlus détaille l’attente des clients depuis septembre 2022. »

Une mise à jour vers OxygenOS 13 qui se fait attendre

La première mise à jour stable d’OxygenOS 13 a été publiée le 20 septembre dernier. Quelques jours plus tard, une mise à jour d’OxygenOS 12 (basée sur Android 12 donc), a été déployée avec un correctif pour les utilisateurs du constructeur en Amérique du Nord, en Europe et en Inde, entre autres.

L’internaute Bobbie63 ajoute que trois jours plus tard, OnePlus a commencé à envoyer OxygenOS 13 sur ces mêmes marchés, mais en excluant les utilisateurs qui avaient effectué la mise à jour d’OxygenOS 12 juste avant. Un internaute en a profité pour s’adresser publiquement à la marque et demander des comptes sur les soucis de mises à jour. Pour le moment, OnePlus n’a pas réagi à sa publication sur le forum.

En fait, OnePlus a déployé une mise à jour d’OxygenOS 12 et une autre vers OxygenOS 13 presque en même temps aux propriétaires du OnePlus 10 Pro. Un problème reconnu par le fabricant le 21 octobre dernier : il en avait profité pour annoncer la dernière MAJ de son interface sous Android 12. Selon lui, c’était un fait intentionnel et tout à fait normal. En fait, cela permet de pousser des mises à jour incrémentales d’Android 13 tout en assurant un Android 12 sécurisé et sans bug majeur.

Des utilisateurs de OnePlus 10 Pro peu rassurés

Toutefois, beaucoup de OnePlus 10 Pro n’ont pas encore pu être mis à jour vers OxygenOS 13. Mais comme l’écrivent nos confrères d’Android Police, « la société a déclaré cette semaine qu’elle était toujours en train de mettre à jour les unités OnePlus 10 Pro ‘par lots’ dans les trois régions ainsi que les unités mondiales vers OxygenOS 13 ».

Le problème, c’est qu’un certain nombre d’utilisateurs ont été laissés dans le flou sur les raisons de ce déploiement à deux vitesses. Ce d’autant plus qu’il y a de moins en moins de correctifs de sécurité sur OxygenOS 12, ce qui expose davantage les propriétaires de OnePlus 10 Pro.

