La nouvelle beta d’OxygenOS sous Android Q est là. De nouvelles améliorations nous montrent ce que seront les smartphones OnePlus sous la dixième monture de l’OS de Google.

OnePlus est depuis longtemps un bon élève quand il s’agit des mises à jour d’Android. OxygenOS étant très proche d’Android Stock, la marque peut rapidement adapter l’OS de Google à ses produits.

C’est pour cela que les betas d’Android 10 Q arrivent rapidement sur les téléphones de la marque. La troisième en date est là et nous montre plusieurs améliorations qui arriveront pour le grand public sur la version finale.

Une interface jeu vidéo améliorée

La Developer Preview 3 d’OxygenOS nous montre un nouveau mode gaming : une application nommée « Game Space » regroupant tous nos jeux et permettant d’accéder rapidement aux optimisations graphiques comme le mode Fnatic. Vous pourrez également voir combien de temps vous avez joué à tel ou tel jeu.

Source : XDADevelopers

La personnalisation sera également une grosse partie des ajouts sur les OnePlus sous Android Q. Les personnalisations d’interface d’Android Q seront encore plus poussées et offriront des nouvelles préconfigurations de design pour l’écran de verrouillage, ou encore des couleurs supplémentaires pour Horizon Light sur le OnePlus 7 Pro.

Horizon Light est d’ailleurs pour la première fois disponible dans les paramètres sur d’autres appareils que le OnePlus 7 Pro (OnePlus 6T et OnePlus 7), mais n’est pas activable. Simple oubli ou véritable indice sur une arrivée prochaine de l’option ? Wait and see.

Source : XDADevelopers

L’enregistreur d’écran est également amélioré avec la possibilité d’enregistrer jusqu’en 4K 60fps pour des captures vidéo de la meilleure qualité possible.

Enfin, l’Ambient Display du OnePlus 7 Pro devient plus intelligent. Une option « Smart Display » est apparue et permet d’afficher certaines informations comme la musique en train d’être lue, la météo ou encore un événement sur le calendrier. Cette option offre plus de possibilités pour le smartphone, mais malheureusement, cet Ambient Display n’est toujours pas capable d’être affiché en continu comme sur un Galaxy S10 ou un Pixel 3…

Android Q devrait arriver d’ici fin septembre et on devrait donc voir OnePlus le déployer avec OxygenOS dans les jours qui suivront, avec ces améliorations.