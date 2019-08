Le design du OnePlus 7T Pro a enfin fuité et dire qu’il ressemble exactement au OnePlus 7 Pro est un euphémisme. On a cependant l’arrivée d’une version McLaren.

L’arrivée des nouveaux smartphones de OnePlus, le 7T et le 7T Pro, est imminente. On connaissait déjà, grâce à plusieurs fuites, le potentiel design du 7T classique, c’est au tour du 7T Pro de se montrer. Contrairement à son compère, le design ne serait pas très différent de son prédécesseur.

Une nouveauté cependant, le partenariat avec McLaren pourrait faire son retour. Il y a un an, le OnePlus 6T avait eu droit à une version spéciale en collaboration avec le constructeur automobile.

Un design quasi identique

À en croire les informations de OnLeaks, en partenariat avec 91Mobiles, le OnePlus 7T Pro aurait un design presque identique à celui du OnePlus 7 Pro que nous connaissons déjà.

On retrouverait un écran dit borderless avec une caméra photo avant rétractable et un triple capteur disposé verticalement au dos. Il n’y aurait donc pas de module circulaire comme sur les fuites du OnePlus 7T classique. L’une des différences serait cette nouvelle couleur nommée « Haze Blue », ou « Brume Bleue » en français.

Le retour de la version McLaren

Mais la grosse nouveauté pourrait être le retour d’une version McLaren du smartphone OnePlus. Après le OnePlus 6T il y a un an, le constructeur chinois et le fabricant automobile britannique s’uniraient à nouveau pour modifier un peu le design du smartphone.

Ainsi, le dos aurait un aspect « carbone » avec des reflets orange sur les bords du téléphone. On devrait également trouver en bas de ce dos le logo du constructeur de voitures de course. À voir si une déclinaison de ce genre arrivera aussi pour le 7T classique.

On s’attend à une annonce de ces OnePlus 7T et 7T Pro pour le 26 septembre et les dernières rumeurs font état d’une sortie aux environs du 15 octobre.