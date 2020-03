OnePlus 8 : son design et ses caractéristiques dévoilées en détails

De nouvelles fuites de rendu du leaker OnLeaks permettent de découvrir le design du futur OnePlus 8. Un design qui ressemble fortement à celui du OnePlus 8 Pro attendu lui aussi le mois prochain.

C’est le mois prochain que OnePlus devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les OnePlus 8 et 8 Pro. Seulement, si l’on a déjà pu découvrir plusieurs images du modèle « Pro », ce n’était pas encore le cas du OnePlus 8 classique.

C’est désormais chose faite grâce à Pigtou. En collaboration avec le leaker OnLeaks, le site de vente d’accessoires a en effet publié un billet de blog détaillant le design et une bonne part des caractéristiques du OnePlus 8. On peut ainsi découvrir un design très similaire à celui du OnePlus 8 Pro, également attendu le mois prochain. Une différence de taille par rapport aux OnePlus 7 et 7T dont les versions Pro arboraient un design assez différent. Ici, on retrouve ainsi un écran percé en haut à gauche en façade avec des bordures incurvées. Au dos, le module photo est aligné à la verticale au centre du smartphone, et non plus en forme de rond comme c’était encore le cas pour le 7T.

And now comes your very first look at an official press render showing the #OnePlus8 from all angles + final specs sheet! One behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/B7nBgsRh3z pic.twitter.com/G2MkFanCbp — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 27, 2020

Snapdragon 865 et écran Oled 90 Hz

Du côté des caractéristiques, le OnePlus 8 Pro devrait profiter d’un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profiterait par ailleurs d’une dalle Oled ainsi que d’une définition Full HD+. Par ailleurs, selon les informations d’OnLeaks, le smartphone profiterait bien d’une puce Snapdragon 865 compatible 5G, mais aussi d’un appareil photo principal de 48 mégapixels associé à un capteur de 16 mégapixels pour l’ultra grand-angle et à un appareil de 2 mégapixels pour la photo macro. En façade, il intégrerait un appareil de 16 mégapixels dans le poinçon pour les selfies. Enfin, pour les autres caractéristiques techniques, le OnePlus 8 intégrerait 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, avec une batterie de 4 300 mAh.

Pour l’heure, on ignore encore quand les futurs smartphones de la marque chinoise seront présentés officiellement. Certaines rumeurs indiquent la date du 15 avril, mais aucune communication précise n’a encore été faite par la marque chinoise. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur les OnePlus 8 et 8 Pro.