OnePlus 8 et 8 Pro : leurs appareils photo se révèlent à une semaine de leur présentation

Alors que les OnePlus 8 et 8 Pro doivent être présentés la semaine prochaine, le site WinFuture a révélé en détail leur configuration photo.

C’est dans moins d’une semaine que OnePlus doit présenter officiellement ses nouveaux smartphones, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Comme souvent, le constructeur compte mettre en avant les améliorations de ses deux nouveaux modèles avec un point en particulier, la photo.

Et ce sont justement les configurations des modules photo qui ont fait l’objet d’une nouvelle fuite ce mardi. En effet, le journaliste Roland Quandt du site allemand WinFuture a mis en ligne les caractéristiques attendues du OnePlus 8 Pro. On y découvre ainsi non seulement les trois coloris prévus — bleu, noir et vert — mais aussi l’affichage de 6,78 pouces, qui devrait proposer une définition de 3168×1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que les haut-parleurs stéréo ou la batterie de 4 510 mAh.

Mais c’est surtout sur l’appareil photo que se concentre WinFuture. En effet, le site allemand révèle les configurations photo des deux prochains smartphones de la marque.

Quatre capteurs pour le OnePlus 8 Pro, trois pour le OnePlus 8

Ainsi, selon les informations de WinFuture, le OnePlus 8 Pro sera équipé d’un capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels. Il s’agit du même capteur que sur l’Oppo Find X2 Pro. Ce capteur a l’avantage de proposer de larges photosites, d’une largeur de 1,12 micron, pour enregistrer davantage de lumière. Il serait associé à un objectif grand-angle avec une ouverture de f/1,78. Outre ce capteur principal, le OnePlus 8 Pro profiterait d’un second capteur de 48 mégapixels, l’IMX586, qui serait utilisé en association avec un objectif ultra grand-angle 120 degrés. On retrouverait également un téléobjectif de 16 mégapixels (f/2,4), sans que WinFuture ne révèle le zoom optique proposé. Enfin, le dernier appareil permettrait de profiter d’un zoom hybride pouvant aller jusqu’à x30 en numérique.

De son côté, le OnePlus 8 profiterait d’un module photo plus classique avec un capteur principal de 48 mégapixels, le Sony IMX586 (f/1,75), associé à un appareil ultra grand-angle 116 degrés de 16 MP et un appareil macro de 2 MP. Du côté des selfies, pas de changement à prévoir, puisqu’on devrait retrouver le capteur IMX471 de 16 MP pour les deux smartphones. Un capteur qui avait déjà été utilisé l’an dernier sur le OnePlus 7.

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront présentés officiellement dans moins d’une semaine, le 14 avril prochain. OnePlus prévoit de les dévoiler à l’occasion d’une conférence diffusée sur Internet.