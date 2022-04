L’Oppo Reno 8 pourrait être le OnePlus 10 que la marque n’a pas sorti

Le futur Oppo Reno 8 fait l'objet de nouvelles indiscrétions sur la plateforme chinoise Weibo, et l'on ne peut s'empêcher de voir en ce nouveau design quelques similarités flagrantes avec ce qu'aurait pu donner un potentiel OnePlus 10, s'il avait été envisagé.

Après le lancement du OnePlus 10 Pro à l’international, nous aurions pu nous attendre à ce que la marque révèle comme chaque année une variante non Pro aux côtés de son flagship, ce à quoi elle nous avait habitués depuis le OnePlus 7. Cela n’a pas été le cas cette année.

On peut cependant maintenant se faire une idée de ce à quoi aurait pu ressembler ce smartphone, et ce grâce à une nouvelle fuite d’une marque parente de OnePlus, à savoir Oppo avec son futur Reno 8.

Des similitudes flagrantes au niveau du design

C’est le leaker Digital Chat Station qui a partagé sur la plateforme chinoise Weibo des rendus ainsi que certaines spécifications supposées pour l’Oppo Reno 8. Ce smartphone présenterait une forte ressemblance avec le OnePlus 10 Pro sans pour autant lui être identique. L’Oppo Reno 8 disposerait d’un écran de 6,55 pouces sans bords incurvés et ne comprendrait pas de partenariat avec Hasselblad sur son module photo.

Il incorporerait également un objectif principal de 50 Mpx ainsi qu’une caméra frontale en poinçon située dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le plus frappant dans tout cela étant l’apparence du module photo qui rappelle fortement celui du OnePlus 10 Pro.

Un rapprochement de plus en plus fort

Oppo et OnePlus sont toutes deux des filiales du groupe Oplus et ont souvent par le passé pu partager des designs de smartphones qui se sont avérés être assez similaires comme l’ont été le OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro. Chaque smartphone OnePlus a l’air d’avoir son équivalent en design du côté d’Oppo et cela devrait continuer. D’autant plus que les deux marques ont annoncé leur rapprochement il y a quelques mois de cela.

Compte tenu de tous ces éléments, il parait probable que ce design aurait pu être celui du OnePlus 10 si OnePlus avait décidé de lancer une variante non Pro de son smartphone. L’Oppo Reno 8 ne devrait quant à lui pas utiliser OxygenOS, mais l’interface d’Oppo, c’est-à-dire ColorOS. Reste à savoir quand et à quel prix pourrait être lancé cet Oppo Reno 8.

