Oppo : vous ne rêvez pas, ces lunettes connectées ne sont pas horribles

À l'occasion de sa conférence annuelle, Oppo a présenté plusieurs nouveautés, dont les Air Glass 2. Il s'agit de la deuxième version de ses lunettes connectées, avec une amélioration notable : le design. Des lunettes qui ressemblent enfin à une vraie paire que l'on porte au quotidien.

Oppo a tenu ce jour sa conférence annuelle dédiée à ses innovations technologiques, en présentant notamment un moniteur connecté de santé et sa puce pour smartphones MariSilicon Y. En plus de cela, la marque a annoncé les Oppo Air Glass 2, la suite directe des Oppo Air Glass que nous avions pu prendre en main en avril 2022. Le changement le plus notable est évidemment le design : il ne s’agit plus d’un monocle ajouté, mais de vraies lunettes connectées.

Un design revisité en profondeur : fini l’horrible monocle

Ce qui impressionne d’entrée de jeu, c’est le poids de cet accessoire : 38 grammes seulement. Comparés aux 30 grammes du modèle précédent (sans la partie lunettes), c’est une belle amélioration, bien que cela reste plus lourd que des lunettes de vue classiques.

Oppo indique aussi que la correction visuelle sera disponible, ce qui est une bonne initiative, afin que les acheteurs les utilisent vraiment même s’ils ont des problèmes de vue. La marque précise que les Air Glass 2 ont « une personnalisation plus poussée », sans que l’on sache de quoi il s’agit. Mais la volonté du fabricant est là : les rendre « presque indiscernables des lunettes ordinaires ». Mis à part les branches qui trahissent l’électronique qu’elle renferme, cette paire peut passer inaperçue.

Tout porte à croire qu’Oppo se base sur la plateforme Snapdragon AR2 Gen 1 présentée le mois dernier par Qualcomm. Il s’agit d’une base que les fabricants peuvent utiliser pour créer leurs propres paires. Pour autant, la marque ne l’a pas encore explicitement confirmé.

Les usages des Oppo Air Glass 2 présentés

Avec cette innovation, viennent des usages imaginés par Oppo pour son produit. La marque indique que ces lunettes connectées pourront « passer des appels téléphoniques, effectuer des traductions en temps réel, fournir une navigation basée sur la localisation, convertir la voix en texte pour les personnes malentendantes, et offrir de nombreuses autres expériences intelligentes ».

Des usages rendus possibles grâce à deux écrans (un par verre), si l’on en croit le design révélé durant la conférence. D’ailleurs, la lentille développée par le constructeur a été conçue pour contrôler la diffraction de la lumière afin de faire en sorte que les lunettes affichent des contenus « par-dessus » le monde réel. On peut supposer que les contrôles seront les mêmes que sur le modèle précédent, à savoir la commande vocale et les gestes. Une commande vocale possible grâce à Breeno, l’assistant vocal d’Oppo, qui n’est pas très à l’aise avec l’anglais pour le moment.

Un des défis de taille pour Oppo va être de justement multiplier les usages de ses lunettes pour les rendre… vraiment utiles. Le vice-président et chef de produit d’Oppo Pete Lau en est conscient et dit vouloir travailler « avec davantage de partenaires pour donner les moyens d’un meilleur avenir grâce à l’innovation vertueuse, en créant davantage de possibilités dans les expériences connectées intelligentes ». Durant sa conférence, la marque a appuyé sur l’importance de ses partenaires, développeurs, créateurs qui « ont distribué leurs produits et services par le biais des plateformes ouvertes d’Oppo ».

Pour autant, on ne connaît pas encore d’éléments techniques à propos de ces lunettes (autonomie, écran, performances, etc.). Oppo n’a pas non plus indiqué de prix, de date de sortie, ni même de marchés sur lesquels les Air Glass 2 seront vendues.

Oppo va devoir faire face à la concurrence

Oppo n’est pas pour autant seul sur ce marché en croissance. Quelques jours plus tôt, Huawei a lancé ses Vision Glass. La promesse est un peu différente, puisqu’il ne s’agit pas complètement de lunettes intelligentes, mais surtout d’un périphérique de sortie vidéo qu’on branche à son smartphone ou son PC. TCL a de son côté les NXTWear S, dont le concept est le même.

Difficile aussi de ne pas mentionner les géants des nouvelles technologies. Si a priori Meta aurait abandonné son projet de lunettes de réalité augmentée, ce n’est pas le cas des autres. On sait que Google travaille sur une nouvelle version des Google Glass, après l’échec cuisant de la première version. L’autre modèle qui se fait attendre, ce sont évidemment les Apple Glass, dont les rumeurs se multiplient depuis plusieurs années et qui pourraient fortement participer à la popularisation des lunettes connectées.

Pour en revenir à la plateforme Snapdragon AR2 Gen 1, on connaît déjà certaines marques qui ont signé avec Qualcomm pour développer leurs propres modèles : Lenovo, LG, Nreal, Pico, Tencent, TCL et Xiaomi. On peut alors s’attendre à voir apparaître d’autres paires sur le marché dans les prochains mois.

