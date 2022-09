Philips Audio K4607 et H8507 : deux produits très malin, des écouteurs pour enfants et un casque hybride

À côté de ses nouveautés pour le salon, TP Vision avait aussi quelques produits audio Philips pour l'extérieur. Nous avons retenu un casque et des écouteurs, très malins dans les deux cas.

TP Vision avait une gamme de nouveaux produits à présenter à l’IFA 2022 pour les 10 ans de son association avec la marque Philips. Des barres de son et une enceinte pour le salon, de nouveaux téléviseurs qui en mettent plein les yeux, et des produits pour la mobilité. Parmi ces derniers, on retient le casque audio Philips H8507 et les écouteurs à conduction osseuse K4607.

Casque Philips Audio H8507 : parfait pour le PC ou l’extérieur

Il est fort probable que vous utilisiez deux casques au quotidien : un casque Bluetooth pour vos produits mobiles et un casque-micro pour le PC et vos réunions en ligne. Avec le H8507, Philips propose un produit 2-en-1 plutôt malin.

C’est d’abord un casque Bluetooth sans-fil à réduction de bruit avec une autonomie annoncée de 55 heures. Vous pourrez donc l’emporter partout avec vous avec son format rappelant les casques Sony WH1000MX.

Pour le travail, Philips a prévu un micro amovible se connecter par un port jack présent sur le casque. Cela devrait lui permettre de proposer un son bien plus clair pour la voix en comparaison des casques Bluetooth. Le casque intègre aussi un petit indicateur lumineux de chaque côté pour signaler quand l’utilisateur est en plein appel. Pratique pour le télétravail quand le foyer ne veut pas interrompre une réunion.

Pour garantir la compatibilité avec tous les PC, Philips a prévu un petit dongle Bluetooth déjà appairé avec le casque dans la boite.

Le casque Philips H8507 sera proposé en septembre à partir de 229,99 euros.

Écouteurs Philips K4607 : les premiers écouteurs des enfants

L’autre produit audio de Philips qui nous a intéressés, ce sont les écouteurs K4607. Derrière ce joli nom se cachent des écouteurs visant les enfants, on imagine que le K du numéro de modèle vient de « Kids ». Ici il s’agit d’écouteurs à conduction osseuse qui vont permettre de préserver l’ouïe des plus jeunes. Cette technologie permet également d’éviter l’isolation passive ou active du bruit et donc d’entendre et les parents qui râlent et les voitures dans la rue.

TP Vision a imaginé plusieurs fonctions autour du public visé : la possibilité de limiter le temps d’écoute comme on limite le temps d’écran par exemple. Il y a également la possibilité d’imposer un niveau de volume maximal plus faible que sur les écouteurs pour adulte, là encore pour protéger les oreilles de nos bambins.

Ces écouteurs seront disponibles à partir du mois de novembre pour 99,99 euros.

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Berlin pour couvrir l’IFA 2022 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par TP Vision (Philips).

