Snapdragon 888 : vers une variante sans 5G pour des flagships moins chers

Qualcomm plancherait sur une déclinaison du Snapdragon 888 dépourvue de modem 5G. Cela permettrait à des smartphones de profiter d'une grosse puissance sans que leurs prix ne soient trop élevés.

On a pu le constater sur un smartphone comme le Xiaomi Mi 11 : le Snapdragon 888 est un monstre de puissance. La dernière puce haut de gamme de Qualcomm est donc convoitée — et sera utilisée — par de très nombreux constructeurs en 2021. Toutefois, une déclinaison moins chère du SoC pourrait elle aussi rencontrer un beau succès à l’avenir.

Selon les informations de Roland Quadnt, journaliste chez WinFuture, Qualcomm plancherait en effet sur une sous-version du Snapdragon 888 dont le numéro de modèle serait SM8350.

La grande différence de cette puce alternative résiderait dans l’absence de modem 5G intégré.

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones

— Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021