Charge rapide à 125 W : Realme veut battre Xiaomi au sprint dès 2022

Realme prévoit le lancement commercial de sa charge rapide à 125 W en 2022 et semble surtout vouloir faire mieux que la solution de 120 W déjà proposée par Xiaomi.

À l’instar de la bataille que se sont livrée les États-Unis et l’URSS dans la conquête spatiale, pléthore de constructeurs se démènent aujourd’hui pour proposer la charge la plus rapide pour leurs smartphones. Realme promet ainsi de marquer un très gros coup et semble notamment vouloir coiffer Xiaomi au poteau.

Au détour d’une interview accordée à GSM Arena, le patron de Realme en Inde, Madhav Sheth, a rapidement évoqué un flagship ultra premium prévu pour la gamme GT. Sans donner plus de détail sur le smartphone en lui-même, il a laissé filtrer une autre information intéressante : la solution de recharge « Ultra Dart » de la marque culminant à 125 W sera commercialisée en 2022.

Une charge 125 W déjà présentée, pas encore lancée

Rappelez-vous, la technologie Realme Ultra Dart 125 W a été présentée en juillet 2020. La promesse a de quoi faire saliver. La marque évoque en effet 33 % de batterie récupérée en seulement 3 minutes chrono pour un accumulateur de 4000 mAh. Globalement, il ne faudrait que 10 à 13 minutes pour une charge complète selon le constructeur.

Realme s’était d’ailleurs attardé pour apporter quelques éléments rassurants en expliquant que sa solution garantissait une température inférieure à 40 degrés pour la batterie. Plein de belles choses en somme, mais il faudra attendre 2022 pour pouvoir vraiment tester cette charge Ultra Dart.

Realme vs Xiaomi

En attendant, chez la concurrence, on a déjà pu voir le Xiaomi 11T Pro en action avec sa charge de 120 W qui remplit la batterie de 5000 mAh en environ 17 minutes. Tout porte à croire qu’il s’agit de la cible à abattre pour Realme. Pour la jeune marque, Xiaomi est à la fois un adversaire et un modèle.

Les deux entreprises sont en effet très actives sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme et misent à fond sur l’argument du bon rapport qualité/prix. Par ailleurs, Xiaomi comme Realme connaissent une grosse croissance. Le premier s’installe de plus en plus confortablement parmi les plus grandes marques du marché tandis que le second semble s’approprier la place de trublion laissée par son aîné.