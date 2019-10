Si Realme s'est cantonné jusque-là à l'entrée et au milieu de gamme, la marque chinoise compte désormais s'attaquer à l'Europe avec le X2 Pro, son premier smartphone haut de gamme.

Après les Realme 5, 5 Pro et XT, la marque chinoise va prochainement lancer son tout premier smartphone haut de gamme, le Realme X2 Pro. La marque a d’ores et déjà annoncé sa conférence, mais aussi certaines caractéristiques alléchantes du smartphone.

Lancée il y a un peu plus d’un an, le constructeur Realme compte prendre son envol cet automne. Il faut dire que cette marque sœur de Oppo, OnePlus ou Vivo s’était cantonnée jusque là à l’entrée et au milieu de gamme. Néanmoins, pour son prochain smartphone, Realme compte enfin s’attaque au segment premium. Si la présentation officielle de l’appareil aura lieu à Madrid, Realme a cependant distillé quelques informations sur une page dédiée de son site Internet.

⚡️Attention everyone⚡️ 😎We come to Europe to turn everything upside down! 🗓️10:00 am | Madrid | 15/10/19 Soon you will know everything about our three best smartphones:

✅realme X2 Pro

✅realme X2

✅realme 5 Pro Don't miss anything at: https://t.co/ZDBjJjb56l#ALLINQUAD pic.twitter.com/92jsKUxp7b — realme Europe (@realmeeurope) October 7, 2019

On peut y découvrir quelques caractéristiques de l’appareil. Ainsi, comme le OnePlus 7T récemment annoncé, le Realme X2 Pro profitera d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, ainsi que de la puce Snapdragon 855+ de Qualcomm, actuellement la plus puissante du marché sur Android. Realme annonce également que son X2 Pro aura « la charge la plus rapide en Europe », ce qui laisse donc entendre qu’elle dépassera les 40 W du Huawei P30 Pro. On pourrait ainsi retrouver la même charge Super VOOC 50W que sur l’Oppo Find X.

Enfin, la marque chinoise précise également que le smartphone sera doté de quatre appareils photo au dos, dont un capteur de 64 mégapixels — probablement le Samsung Isocell Bright GW1 –, un zoom hybride x20, un ultra grand-angle et un module pour le mode portrait.

On en saura davantage sur le Realme X2 Pro lors de son annonce officielle. Celle-ci aura lieu la semaine prochaine, le mardi 15 octobre à Madrid.