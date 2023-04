Renault va baisser le prix de ses voitures électriques : la Mégane E-Tech concernée ?

Le patron de la marque Renault, Fabrice Cambolive, a annoncé que le constructeur automobile français allait revoir sa stratégie de prix. En cause : les deux immenses baisses de prix décidées par Tesla sur les Model 3 et les Model Y ces dernières semaines. Est-ce que la Renault Mégane E-Tech baissera de prix en France ? Ce n'est pas encore certain et on vous explique pourquoi.

En janvier 2023, Tesla a subitement fait dégringoler les prix de vente de ses Model 3 et Model Y. En avril 2023, rebelote. Les deux voitures électriques de la firme d’Elon Musk ont perdu près de 20 000 euros (avec le jeu du bonus écologique) selon les versions en quelques semaines seulement. À tel point que la Tesla Model 3 est devenue moins chère que la Renault Mégane E-Tech, avec une fiche technique pourtant plus fournie.

À l’inverse, Renault a supprimé de la vente en mars sa Mégane E-Tech EV40, la version dotée d’une petite batterie, pour se focaliser sur l’EV60, la version avec une grande batterie et plus d’autonomie. Luca de Meo, le patron du groupe Renault, avait même annoncé en février que les prix des voitures électriques de la marque n’allaient pas diminuer. L’homme ne voulant pas participer à la guerre des prix lancée par Tesla. Une guerre des prix qu’Elon Musk refuse de définir ainsi. Selon lui, il s’agit de diminuer les prix pour permettre au plus grand nombre d’acheter une voiture électrique comme on peut le lire sur Twitter.

Renault étudie une baisse de prix… pas pour tout le monde

Mais Renault pourrait bien changer d’avis comme le laisse penser les propos de Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault, rapportés par Reuters. Suite à la nouvelle baisse de prix de Tesla, Renault étudie une stratégie de nouveaux prix pour ses voitures électriques. Plus précisément, la marque va « analyser pays par pays, marché par marché, quel niveau de compétitivité nous avons besoin pour rester dans le jeu » avant d’ajouter que les baisses de prix de Tesla « sont un challenge, notamment avec le coût, c’est un avertissement pour nous« .

Est-ce que le prix des Renault Mégane E-Tech, Twingo électrique et Zoé vont baisser en France ? Ce n’est pas encore totalement sûr. En effet, même si la Tesla Model 3 est moins chère de 10 euros que sa concurrente la Mégane électrique, de nombreux acheteurs ne veulent pas des voitures Tesla. À cause de son patron, Elon Musk, qui fait des vagues sur Twitter, ou tout simplement pour soutenir une marque et une industrie française.

Tesla versus Renault

Toutefois, lorsqu’on s’intéresse à la fiche technique des deux voitures, à prix équivalent, la Tesla est dotée de plus d’autonomie, de meilleures performances, et d’équipements de série qui nécessitent de passer par la case option chez Renault. À l’image de la pompe à chaleur, très importante pour les longs trajets. Mais comme le montre les chiffres de ventes en France sur le mois de mars 2023, la Mégane se vend bien… mais juste derrière la Tesla Model 3. Alors que cette dernière était plus chère à l’époque que la française.

La grande question est de savoir si Renault a les moyen de réduire le prix de ses voitures électriques. La situation du constructeur française est moins favorable que celle de Tesla, qui possède la marge la plus importante du secteur automobile. En d’autres termes, pour chaque voiture vendue, la firme d’Elon Musk gagne beaucoup d’argent. À l’inverse de Renault qui a annoncé une marge opérationnelle de 3,3 % sur l’automobile en 2022 contre 16,8 % chez Tesla sur la même période.

Comme nous l’avons vu dans notre dossier dédié, les explications derrière le fait que Tesla réussisse à vendre sa Model 3 moins chère que la Mégane E-Tech sont nombreuses. Mais la plus importante, c’est que Tesla ne vend que des voitures électriques, ce qui lui permet d’optimiser ses coûts de production.

Rendez-vous dans quelques jours pour voir si le prix des voitures électriques Renault a baissé en France et si oui, dans quelle mesure.

