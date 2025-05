Pourquoi Renault a attaqué Oppo pour interdire la vente de ses smartphones

Une bataille inattendue vient de se terminer entre Renault et le géant chinois des smartphones Oppo. Au centre du conflit : quatre lettres qui font toute la différence. L’Institut français de la propriété industrielle a donné raison au constructeur automobile français, interdisant à Oppo d’utiliser la marque « Reno » pour ses téléphones en France.

Comme l’explique L’Informé, tout a commencé quand Oppo a lancé ses smartphones « Reno » en 2019. De son côté, Renault utilisait ce même nom pour son assistant vocal dans ses nouvelles voitures électriques R5 et R4. Le problème ? Renault n’avait enregistré son « Reno » qu’en 2022, soit trois ans après Oppo.

Mais voilà, Renault s’inquiète. Pourquoi ? Parce que d’autres fabricants de téléphones se lancent maintenant dans l’automobile. Xiaomi vend déjà sa voiture électrique SU7 depuis mars 2024. Huawei aussi touche au secteur auto, à travers plusieurs marques. Et Oppo travaillerait sur une voiture pour le marché indien.

Le retour compliqué d’Oppo en France

L’affaire tombe mal pour Oppo. Le fabricant chinois, numéro 5 mondial des smartphones, avait quitté la France en 2023. Mais depuis juin dernier, il tente un come-back sur le marché européen, en France et au Royaume-Uni.

Cette décision française risque de compliquer son retour. Ses téléphones « Reno », qui représentent sa gamme milieu de gamme, ne pourront plus porter ce nom dans l’Hexagone.

La décision du juge français

L’Institut national de la propriété industrielle n’a pas cru au risque de confusion entre une voiture et un téléphone. Il n’a pas non plus estimé qu’Oppo allait forcément se lancer dans l’automobile.

Mais il a retenu un autre argument. Selon lui, quand les gens voient « Reno », ils pensent forcément à Renault. La marque française est trop connue pour que ce soit un hasard. Et avec les voitures qui deviennent de plus en plus connectées, le rapprochement entre les deux secteurs se fait naturellement.

Résultat : Oppo ne peut plus utiliser « Reno » en France pour ses smartphones, ordinateurs, tablettes, lunettes connectées, TV et écouteurs.

Oppo contre-attaque

La firme chinoise ne compte pas s’avouer vaincue. Elle fait appel de cette décision et continue de vendre ses téléphones Reno comme si de rien n’était. « Nous utilisons cette marque depuis 2019 en toute bonne foi« , précise l’entreprise à L’Informé. Elle évoque même une possible solution à l’amiable avec Renault.

Les deux camps semblent donc ouverts à la négociation. « Les deux parties s’efforcent de trouver une solution« , confie Oppo toujours au média L’Informé.

Cette victoire française n’est qu’un début pour Renault. Le constructeur a lancé des procédures similaires dans d’autres pays. Car cette décision ne vaut que pour la France. Si Renault veut vraiment protéger son nom, il doit se battre partout dans le monde.