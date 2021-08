Samsung Galaxy A52s : son prix en euros s’ébruite déjà

Le site allemand WinFuture fournit quelques informations supplémentaires sur le futur smartphone milieu de gamme Samsung Galaxy A52s et avance notamment un prix en euros.

Cela fait quelques jours que le futur Samsung Galaxy A52s a fait parler de lui. Au programme, on aurait droit à un smartphone milieu de gamme très ressemblant au Galaxy A52 classique, mais avec une puce améliorée en son sein.

L’appareil s’équiperait en effet d’un Snapdragon 778G. Ce SoC est un tantinet plus puissant et efficace sur le plan énergétique que le S720 du A52 et que le S750 du A52 5G.

Plus récemment, le journaliste réputé Roland Quandt du site allemand WinFuture partage un peu plus d’informations, notamment au sujet du prix en euros du Galaxy A52s et de sa date de sortie.

En concurrence avec le Galaxy A52 5G ?

On apprend ainsi que le Samsung Galaxy A52s devrait se lancer à un prix démarrant à 449 euros en Europe. Or, c’est exactement le même prix de lancement que celui du Galaxy A52 5G il y a quelques mois.

En outre, les informations circulant au sujet du futur Galaxy A52s pointent vers une compatibilité 5G. Samsung risquerait de créer de la redondance en maintenant ces deux références sur le marché. Toutefois, il semblerait très étrange de déjà mettre un terme au A52 5G quelques mois seulement après sa commercialisation.

Quelques caractéristiques supplémentaires

WinFuture avance aussi le fait que le Galaxy A52s existera en une seule version en Europe, dotée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage (extensible). D’autres marchés profiteraient d’une déclinaison 8/256 Go.

Au-delà de ça, pas de surprise : le Galaxy A52s profiterait d’un écran percé AMOLED de 6,5 pouces, avec une définition de 2400 x 1800 pixels et un lecteur d’empreintes caché vers le bas. La batterie de 4500 mAh supporterait une puissance de charge de 25 W, tandis que les utilisateurs pourraient aussi se reposer sur du NFC, deux nano SIM et une certification IP67.

Samsung Galaxy A52s // Source : WinFuture Samsung Galaxy A52s // Source : WinFuture

En ce qui concerne la photo, le site allemand évoque une configuration similaire à celle du A52. On aurait donc un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun pour les prises de vue macro et les portraits.

Enfin, la sortie du Samsung Galaxy A52s est attendue pour la fin du mois d’août en noir, vert, bleu et violet. C’est d’ailleurs dans ces eaux-là que les nouveaux smartphones pliants de la marque — Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 — vont officiellement faire leur début sur le marché.