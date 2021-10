Samsung lance un SSD 980 Pro optimisé pour la PS5

Samsung a ajouté un dissipateur thermique à son SSD 980 Pro pour le rendre immédiatement compatible avec la PS5.

Samsung s’invite à la fête des SSD pour PS5. La console de Sony a récemment ouvert la possibilité d’étendre le stockage en installant un SSD M.2 NVMe. Et c’est au tour de Samsung de proposer un modèle compatible, intitulé le 980 Pro équipé d’un dissipateur thermique. L’ensemble est conçu pour rentrer dans le logement dédié au sein de la console.

Repéré par The Verge, le 980 Pro existait déjà sans le précieux module de refroidissement, mais il fallait alors en installer un acheté auprès d’un tiers. Sony recommande en effet de n’utiliser que des SSD M.2 avec dissipateur. L’objectif étant de garder une température suffisamment basse pour atteindre une vitesse suffisante.

Samsung cherche donc à rendre son SSD plus simple à installer en supprimant l’étape de l’installation d’un dissipateur, même si la procédure pour l’intégrer à la console pourra en effrayer certain-e-s.

Plus rapide que nécessaire

Parlons vitesse : le 980 Pro propose une vitesse de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 5100 Mo/s. On est donc bien au-delà des 5500 Mo/s de lecture recommandés par Sony.

Pour ceux et celles qui voudraient s’en servir ailleurs, comme dans un PC par exemple, Samsung précise que les dimensions de l’engin sont les suivantes : 24 mm x 80 mm x 8,6 mm. Mais l’ajout du dissipateur ne laisse que peu de doute sur le public visé : Samsung veut clairement s’attirer les faveurs des (quelques) possesseurs de PS5.

Prix et disponibilités

Le 980 Pro sera disponible à partir du 29 octobre. Deux versions sont à attendre : 1 To pour 249,99 dollars et 2 To pour 449,99 dollars. On ne connait pas encore les prix européens.

À titre de comparaison, Lexar propose un modèle plus compétitif et Seagate était l’une des premières marques à avoir commercialisé un modèle compatible, mais vendu légèrement plus cher.