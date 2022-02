Samsung Galaxy S22 : pour patienter, téléchargez leurs fonds d’écran

Voici les fonds d'écran des Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. De quoi patienter avant leur lancement en France.

Samsung vient tout juste de présenter sa nouvelle gamme de smartphones premium, les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra lors de son Galaxy Unpacked 2022, aux côtés des Galaxy Tab S8.

Si vous pouvez d’ores et déjà précommander les S22, il va falloir patienter un peu avant leur sortie en France, prévue le 25 février pour l’Ultra et le 11 mars pour les S22 et S22 Plus.

Pour rappel, ils intègreront un Exynos 2200 en Europe, avec pour principales nouveautés une charge 45 W à partir du Plus, un zoom X3 optique sur les S22 et S22 Plus et un design complètement repensé sur l’Ultra, qui n’est pas sans rappeler la gamme Note avec son stylet que l’on peut ranger dans un emplacement dédié sur l’appareil.

Les fonds d’écran des S22

Que vous souhaitiez vous en procurer un, ou que vous vouliez juste en avoir un petit aperçu, il est d’ores et déjà possible de télécharger les fonds d’écran de la gamme, grâce au site XDA qui les a tous publiés. Nous vous les proposons ici dans une galerie.

L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA L’un des fonds d’écran des Samsung Galaxy S22. // Source : XDA

On retrouve bien sûr les designs en grain de sable qu’on connait déjà bien dans la gamme Galaxy, ainsi que de beaux fonds d’écran laissant une grande place au noir, pour mieux mettre en valeur les écrans OLED 120 Hz des trois téléphones.

