Galaxy Tab S8 : Android 12L arrivera sur les nouvelles tablettes Samsung

Si les Samsung Galaxy Tab S8 sortiront sous une version classique d'Android 12, Samsung a confirmé qu'elles seraient mises à jour ultérieurement vers Android 12L.

En octobre dernier, Google créait la surprise en annonçant une nouvelle version d’Android dédiée aux tablettes et aux smartphones à très grands écrans, Android 12L. Si cette version est d’ores et déjà disponible en bêta, Samsung a déjà confirmé que ce système sera proposé sur ses nouvelles tablettes par la suite.

Ce mercredi, en plus des Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, le constructeur coréen a en effet annoncé trois nouvelles tablettes haut de gamme, les Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus et Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ces trois produits seront logiquement lancés sous Android 12 avec l’interface One UI 4. Néanmoins, comme le rapporte le site 9to5Google, le constructeur coréen compte bel et bien les faire profiter du système d’exploitation dédié de Google pour les tablettes. Un porte-parole de la marque a ainsi confirmé la future mise à jour : « Nous sommes dans une conversation constante avec nos collaborateurs chez Google et Android et nous nous engageons à apporter Android 12L sur nos tablettes à l’avenir ».

Néanmoins, il n’est pas encore question pour Samsung de s’engager sur une date de mise à jour : « Actuellement, nous n’avons pas prévu de calendrier pour la disponibilité d’Android 12L sur ces appareils ».

Android 12L également prévu sur le Galaxy Z Fold 3

Rappelons néanmoins qu’Android 12L n’est proposé pour l’instant qu’en version bêta, même si la bêta 2 est disponible depuis fin janvier. Par ailleurs, Samsung avait déjà annoncé que l’un de ses smartphones à grand écran, le Galaxy Z Fold 3, profiterait d’Android 12L dans un second temps.

Android 12L est la première version d’Android dédiée aux tablettes et aux grands écrans depuis la sortie d’Android HoneyComb (Android 3.0) en 2011. Google a prévu une version unifiée d’Android pour les smartphones et tablettes. Néanmoins, Android 12L promet d’intégrer davantage de fonctions conçues pour les grands appareils comme une interface responsive qui s’adapte mieux aux grosses dalles, une meilleure gestion du multifenêtre ou l’affichage des paramètres rapides à côté des notifications en deux colonnes.

