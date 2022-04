Galaxy Buds 2 : une mise à jour inspirée des « Pro » pour concurrencer l’audio spatial d’Apple

Les Galaxy Buds 2 de Samsung proposent désormais, grâce à une mise à jour, une fonctionnalité issue des Galaxy Buds Pro : le 360 Audio.

Les Galaxy Buds 2 de Samsung ont reçu une mise à jour leur permettant de recevoir l’une des nouveautés des Galaxy Buds Pro à savoir le 360 Audio. Une fonctionnalité quelque peu similaire à ce que proposent les AirPods Pro d’Apple.

C’est via la mise à jour nommée « R177XXU0AVC8 » que l’on a pu voir l’arrivée de la fonctionnalité via le changelog. L’audio spatial étant une fonctionnalité permettant de changer la direction du son en fonction des mouvements de la tête de l’utilisateur, une fonction présente notamment sur les derniers écouteurs d’Apple.

Ne vous y trompez pas, si 360 Audio semble s’inspirer des écouteurs d’Apple, la fonction de Samsung est cependant moins intégrée. Il faut dire que, contrairement à la version d’Apple qui travaille avec du son nativement conçu pour marcher avec l’audio spatial — par exemple avec une voix qui change d’emplacement selon la position du visage, mais des instruments qui accompagnent les mouvements — 360 Audio se contente de convertir toute source audio en son spatialisé. Le système de Samsung se contente de changer simplement le volume des canaux stéréos pour simuler un effet 3D. Notons également que celui-ci ne fonctionne pas avec toutes les applications de manière fluide. On remarque des problèmes de fonctionnement avec l’application Spotify notamment. Surtout, la fonctionnalité est limitée aux utilisateurs de Galaxy Buds ayant connecté leurs écouteurs à un smartphone Samsung.

Une diversité bienvenue sur l’audio spatial

Il est bon d’avoir de la diversité sur le marché, mais ce n’est pas encore la réelle alternative que l’on souhaiterait à l’audio spatial d’Apple. D’autres marques ont elles aussi déjà tenté l’expérience de l’audio 3D comme Sony avec son 360 Reality Audio — à ne pas confondre avec la fonction 360 Audio de Samsung, qui s’appuie sur Dolby — et de plus en plus de services de streaming commencent à proposer des normes d’audio spatial. C’est le cas de Deezer qui propose du 360 Reality Audio ou Tidal et Amazon Music, compatibles, en plus de la norme de Sony, avec des fichiers Dolby Atmos.

À savoir que Google travaille actuellement lui aussi sur sa propre solution d’audio spatial basée elle aussi sur les mouvements de la tête. Aucune précision n’a cependant été donnée pour le moment avec une arrivée prévue selon Google dans les prochains mois.

En tout cas, il est toujours bon de voir ce genre de fonctionnalité s’étendre à plus de catégories de produits et l’on espère qu’une véritable alternative verra également le jour côté Android.

