Samsung n’intégrerait finalement pas le S Pen à son Fold 4 cette année

De nouvelles rumeurs en provenance du compte Twitter Ice Universe mettent en doute l'arrivée envisagée du S Pen sur le futur Fold 4 de Samsung et avanceraient finalement l'hypothèse d'une réduction globale de la taille du smartphone.

On aurait pu y croire, mais ce ne serait pas encore pour maintenant. Après avoir lancé son Galaxy Z Fold 3 l’an passé avec une compatibilité S Pen à bord et avoir mis à disposition une coque de protection permettant son stockage, certaines rumeurs faisaient état d’une intégration complète du S Pen sur le Galaxy Fold 4 cette année, mais il n’en serait finalement rien.

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick.

— Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022