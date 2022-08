En catimini, le Galaxy A04 a été annoncé par Samsung : ce que l’on sait

Samsung a discrètement introduit son Galaxy A04, nouveau téléphone entrée de gamme qui devrait débarquer avec un tarif agressif

Si les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ont bien évidemment été les stars de l’été chez Samsung, il ne faut pour autant pas occulter le reste de la gamme. Et justement, un petit renouvellement commence à avoir lieu au niveau des téléphones abordables du géant coréen : ici, il s’agit du Galaxy A04.

L’an passé, Samsung avait discrètement introduit son prédécesseur en plein Black Friday, en catimini. Le groupe continue dans cette lancée avec le Galaxy A04, dont la fiche technique ne subit presque aucune évolution. Au niveau du design cependant, il faut remarquer l’absence de bloc photo.

Changement de capteur

Le capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) – contre 48 mégapixels l’an passé – est associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) pour les modes portrait. À l’avant, ils sont accompagnés d’un capteur de 5 mégapixels. Très peu de changements également au niveau des dimensions : 164,4 x 76,3 x 9,1 mm, pour 192 grammes au total.

Dans l’idée, le Galaxy A04 est un poil plus long de « 0,2 mm ». Une différence infime. Son écran LCD de 6,5 pouces s’appuie sur une définition HD+, sans que l’on connaisse le taux de rafraîchissement. Il y aurait fort à parier que le 60 Hz est de mise, même si une fréquence de 90 Hz serait une belle surprise.

Un prix encore inconnu

Il faut enfin compter sur une belle batterie de 5000 mAh et une expérience logicielle basée sur Android 12. La page officielle du téléphone ne précise pas la nature du processeur. Mais Xataca mise sur un Exynos 850, associé à 4, 6 ou 8 Go de RAM, avec 32, 64 ou 128 Go de stockage. Là encore, Samsung doit apporter des clarifications.

Quant au prix, le mystère reste de mise. Mais on se doute qu’il sera agressif au regard du tarif du Galaxy A03 aujourd’hui disponible à 159 euros. Le Galaxy A04 devrait rester dans ses eaux là. Sa disponibilité n’a également pas été annoncée.

