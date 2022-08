Android 13 arriverait un mois plus tôt chez Samsung

Maintenant qu'Android 13 est disponible sur les Pixel, nous attendons de pied ferme la nouvelle version d'Android chez les autres constructeurs de smartphones.

Samsung a commencé à déployer la seconde version bêta de One UI 5 basée sur Android 13, et selon une nouvelle rumeur, la version finale arrivera en avance cette année. Le leaker RoderSuper nous annonce que les Galaxy S22 recevraient la mise à jour officielle One UI 5 entre le 17 et le 19 octobre. Pour rappel, Android 13 est disponible sur les smartphones Google Pixel depuis le 16 août 2022.

La première version bêta a été déployée durant la première semaine d’août, un peu plus tard que la date initialement prévue en juillet. Cependant, elle est arrivée un mois plus tôt que la version bêta One UI 4 de l’année dernière. Pour le moment, ce programme bêta est limité à la gamme Galaxy S22, mais il devrait s’étendre à plus d’appareils dans les semaines à venir.

Quelles nouveautés pour One UI 5.0 (Android 13) ?

One UI 5 est basé sur Android 13, ce qui signifie qu’il est livré avec une grande partie des changements au niveau du système, comme un nouveau système d’autorisation de notification, la possibilité de configurer des applications individuelles pour qu’elles se lancent dans différentes langues, et un thème dynamique amélioré avec plus de palettes de couleurs.

L’un des changements les plus importants dans One UI 5 est la prise en charge de plusieurs profils d’utilisateurs sur un seul appareil. Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à Android stock que Samsung avait précédemment choisi de ne pas proposer sur ses smartphones.

Samsung avait introduit une fonctionnalité dans One UI 4.1 appelée Smart Widgets qui permet aux utilisateurs de créer des piles rotatives de widgets de taille similaire. Dans One UI 5, l’intégration a été considérablement simplifiée. Auparavant, vous deviez placer un Smart Widget dédié sur votre écran d’accueil pour commencer à créer une pile. Désormais, dans One UI 5, il vous suffit de faire glisser les widgets les uns sur les autres.

Samsung propose également un thème dynamique de style Material You depuis One UI 4.1, mais dans One UI 5, il y a plus d’options de style disponibles. One UI 5 propose de nombreux autres thèmes : les options varient selon le fond d’écran, dans une large gamme de couleurs, dont quatre options bicolores.

Les notifications dans One UI 5 ont une nouvelle apparence, avec des icônes d’application plus grandes. Il s’agit d’un ajustement visuel mineur, mais cela pourrait vous aider à mieux identifier quelles applications ont envoyé quelles notifications en un coup d’œil. Les paramètres de notification ont aussi été remaniés pour simplifier le blocage des notifications.

Comme sur iOS 15, les applications Appareil photo et Galerie de Samsung utilisent désormais un système de reconnaissance automatique de texte pour vous permettre de retirer le texte des photos et de le copier dans votre presse-papiers.

La liste de changements est encore plus longue que ces quelques exemples, nous aurons l’occasion de revenir dessus plus tard. En attendant, le programme bêta n’est pas disponible en France, et c’est bien dommage.

