Les Samsung Galaxy S23 se lâcheraient un peu moins sur les coloris

Les Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ulta ne proposeraient pas autant de coloris que l'année dernière. Le choix resterait assez varié cela dit avec quatre options.

Progressivement, on croise de plus en plus d’informations autour des futurs Samsung Galaxy S23. La dernière en date concerne les coloris des smartphones. Pour cette génération, il y aurait moins de choix, un peu moins de folie.

En effet, l’analyste Ross Young, spécialiste du marché des écrans et globalement bien informé dans l’industrie des smartphones, affirme qu’il a pu se renseigner sur les coloris de la série Galaxy S23. Au programme, il y aurait donc quatre choix : beige, noir, vert et rose pâle.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

En répondant à un internaute qui lui posait la question, il précise bien que cette information concerne les trois modèles de la gamme de Samsung : Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Rappelons au passage que nous avons déjà une idée précise du design des appareils grâce à OnLeaks. Ce dernier a déjà partagé des rendus montrant les Galaxy S23 et S23+, mais aussi le look du Galaxy S23 Ultra.

Moins de choix sur les Galaxy S23 que l’année dernière

Quatre choix de coloris, ce n’est pas mal du tout en soi. Cependant, c’est considérablement plus restreint que ce à quoi nous avions eu droit avec les Galaxy S22 et S22+ qui se déclinaient chacun en neuf coloris (dont quatre exclusifs au site de Samsung). Le Galaxy S22 Ultra, lui, se déclinait en cinq couleurs (dont trois disponibles uniquement au site du constructeur).

Les informations de Ross Young restent à prendre avec des pincettes, mais l’analyste s’est construit une bonne crédibilité au cours des dernières années. Quant à Samsung, on pourrait comprendre que la marque préfère limiter le choix des coloris après s’être rendu compte qu’une ou deux options seulement étaient vraiment populaires auprès des utilisateurs et des utilisatrices.

