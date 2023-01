Galaxy S23 Plus : comment Samsung pourrait faire passer la pilule d’une hausse tarifaire

Selon le leaker Snoopy Tech, le Galaxy S23 Plus aurait lui aussi droit à une capacité de stockage minimale de 256 Go, au lieu de 128 Go sur la génération précédente. Un bon moyen pour Samsung de « déguiser » une hausse de prix potentiellement déjà prévue eu égard à la conjoncture du moment.

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra sont attendus début février 2023 – la date du 1er février serait même dans les tuyaux, selon Ice Universe. La prochaine offensive de Samsung est forcément scrutée de très près pour plusieurs raisons : des raisons purement techniques liées aux caractéristiques, mais aussi financières.

Pour sa prochaine fournée de téléphones haut de gamme, la firme coréenne pourrait tout à fait augmenter les prix d’une génération à une autre. C’est ce que l’on a notamment observé chez Apple et d’autres marques en 2022, en raison du contexte économique mondial. Les Galaxy S23 ont des raisons pour être aussi concernés.

S23 Plus, toujours plus de stockage ?

Pour autant, Samsung aurait peut-être trouvé une petite parade pour faire passer la pilule : augmenter la capacité de stockage de base. Forcément, cette amélioration se répercuterait sur le tarif minimal du téléphone. Et c’est exactement ce qui pourrait arriver au Galaxy S23 Plus, si l’on se base sur le message twitter de Snoopy Tech.

Selon le leaker, cette version intermédiaire aurait également droit à 256 Go de stockage au minimum – comme on le pressent aussi pour le modèle Ultra. Dans ce cas, le S23 Plus s’arracherait logiquement à un prix supérieur à celui de l’an passé : on voit mal Samsung vendre le 23 Plus à 256 Go au même tarif que le S22 Plus à 128 Go.

Conséquences : il faudrait dans ce cas investir plus d’argent, quoi qu’il arrive, si la déclinaison 128 Go disparaît. Mais un autre élément doit être observé avec attention : le S23 Plus à 256 Go de stockage sera-t-il commercialisé au même prix que le S22 Plus à 256 Go lors de ses débuts ?

Vigilance

Pour rappel, l’an passé, le S22 Plus (256 Go) avait été mis sur le marché à 1109 euros. Si ce montant est maintenu, alors Samsung n’aura pas opéré de hausse tarifaire à proprement parler. En revanche, si cette valeur grossit de quelques dizaines d’euros, alors le S23 Plus aura véritablement été augmenté.

Snoopy Tech mise enfin sur une configuration inchangée pour le S23 classique, à savoir 8 Go de RAM et 126 Go de stockage par défaut. Comme l’a déjà évoqué une certification TEENA, le modèle Ultra pourrait lui aussi proposer 256 Go de stockage au minimum. Rendez-vous début février pour en avoir le cœur net.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.