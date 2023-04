Samsung mettrait fin à ses écouteurs en forme de haricot pour se concentrer sur les intra-auriculaires

D'après les informations d'un leaker, Samsung aurait décidé de mettre fin à sa gamme Galaxy Buds Live et travaillerait sur de nouveaux Galaxy Buds 3

En août 2020, Samsung lançait des écouteurs au format et aux fonctionnalités pour le moins originales : les Samsung Galaxy Buds Live. Il s’agissait alors d’écouteurs sans fil au format ouvert et sans embouts intra-auriculaires, mais également des tout premiers écouteurs de la firme coréenne à proposer une réduction active de bruit.

Trois ans plus tard, les Samsung Galaxy Buds Live sont encore au catalogue de la firme, et ce malgré le lancement, entre temps, des Galaxy Buds 2 et des Galaxy Buds 2 Pro. Pour Samsung, il s’agit ainsi de proposer des écouteurs au format différents des intra-auriculaires et à un prix un peu plus accessible, à 129 euros, contre 149 euros pour les Galaxy Buds 2.

Néanmoins, il semble que la gamme Galaxy Buds Live pourrait être prochainement abandonnée. À en croire les informations du leaker chuvn8888, reprises par le site Sam Mobile, la firme coréenne aurait fait le choix d’abandonner le format des Galaxy Buds Live pour ses prochaines générations d’écouteurs sans fil. Contrairement à ce que certains pouvaient espérer, Samsung ne devrait donc pas lancer de nouveaux Galaxy Buds Live 2, mais se contenter des Galaxy Buds 3 et de Galaxy Buds 3 Pro.

Apparently the bean design has been dropped so yeah, no Live — No name (@chunvn8888) April 16, 2023

De nouveaux Galaxy Buds 3 déjà prévus par Samsung

D’après le leaker, les prochains écouteurs prévus par Samsung seraient d’ailleurs les Galaxy Buds 3. Ceux-ci pourraient être lancés dans le courant de l’été, lors de l’événement estival de la firme où elle devrait également annoncer ses Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 et ses montres Galaxy Watch 6. Ces deux dernières années, Samsung avait tenu cet événement durant la première quinzaine du mois d’août et on s’attend donc à une présentation à la même période cette année.

Rappelons néanmoins que les Galaxy Buds Live avaient été reçus plutôt froidement. Dans notre test, nous déplorions par exemple une réduction de bruit particulièrement inefficace et un son qui manquait de précision. Néanmoins, le format des écouteurs avait pour intérêt de s’adresser aux plus réfractaires aux écouteurs intra-auriculaires, avec un bon maintien et un confort sans gêne.

