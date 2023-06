Samsung dévoile ses nouveaux Smart Monitor, à mi-chemin entre un TV et un écran intelligent

Samsung a annoncé le lancement mondial de sa nouvelle série d'écrans-téléviseurs Smart Monitor : les M5, M7 et M8 sont de retour dans de nouvelles versions améliorées.

Depuis quelques années, Samsung fait une proposition assez originale sur le principe : des écrans d’ordinateur qui intègrent un système de TV connectée pour profiter de ses programmes et applications.

Tous les Samsung Smart Monitor de 2023

Il existe trois versions de cet écran « intelligent » chacun dans deux tailles différentes, ce qui nous donne :

Le Smart Monitor M5 : 27 pouces ; 32 pouces ;

Le Smart Monitor M7 : 32 pouces ;

Le Smart Monitor M8 : 32 pouces.



Quant aux coloris, ils diffèrent selon les versions. Le M8 est disponible en blanc, bleu, rose et vert. Son petit frère le M7 est uniquement vendu en blanc tandis que le cadet est commercialisé en blanc et en noir.

Des améliorations discrètes, mais présentes

Sur la partie affichage, les deux modèles les plus chers proposent une définition UHD : jusqu’à 400 cd/m² pour le M8 (en plus du HDR10+), jusqu’à 300 cd/m² pour le M7. Le M5 est quant à lui limité à de la Full HD.

Samsung met évidemment davantage en avant ses produits de pointe, les M8 et M7. Ces deux écrans offrent une couverture colorimétrique de 99 % du sRGB. Le constructeur précise que l’épaisseur de ces écrans est de 11,39 mm minimum. D’ailleurs, seul le M8 permet de régler l’angle de la dalle, mais aussi sa hauteur. On peut même le faire pivoter à 90° si on le préfère.

Du divertissement et de la productivité : la philosophie des Smart Monitor

Côté système d’exploitation, on peut faire du cloud gaming grâce au Samsung Gaming Hub. Malheureusement, le taux de rafraîchissement de 60 Hz est toujours de mise. Mais au-delà de ça, on peut bien sûr accéder à toutes les plateformes de streaming vidéo : Prime Video, Netflix, YouTube.

Samsung entend par ailleurs soigner les fonctions de productivité de ses écrans en indiquant que « des fonctionnalités de contrôle de la souris et du clavier ont été ajoutées à de nombreuses applications, notamment SmartThings et Smart Hub. » Le contrôle des objets connectés est aussi amélioré : le Smart Monitor M8 est désormais un hub Zigbee et prend en charge le protocole Thread. En plus de ça, les M7 et M8 intègrent directement Bixby et Amazon Alexa, grâce notamment à un microphone intégré.

Enfin, une fonction baptisée « Mon contenu » a été ajoutée : elle « permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à des informations utiles ». On peut en effet connecter son smartphone à l’écran pour afficher certaines choses : photos, météo et autres informations, lorsqu’on passe à côté de l’écran.

A priori, les Samsung Smart Monitor M5, M7 et M8 de 2023 sont attendus pour le mois de juin dans le monde entier. Pour le moment, les prix français ne sont pas connus.

