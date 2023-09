Ces anciennes montres Samsung profitent désormais des mêmes fonctions que les Galaxy Watch 6

Samsung a mis à jour ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic pour leur faire profiter de Wear OS 4 avec l'interface One UI 5 Watch, comme les derniers modèles du constructeur.

La mise à jour était attendue, c’est désormais chose faite. Comme promis, Samsung a mis à jour ses anciennes montres Galaxy Watch, déjà sous Wear OS, de la version Wear OS 3 à Wear OS 4. Une mise à jour qui permet aux anciens modèles de smartwatches du constructeur de profiter à leur tour de One UI 5 Watch, au même titre que les dernières Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Après les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, c’est désormais au tour de la précédente génération de montres connectées du constructeur coréen de profiter de cette mise à jour. Comme le rapporte le site 9to5Google, Samsung a en effet lancé le déploiement de Wear OS 4 vers les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, les deux montres lancées par Samsung en 2021. Pour rappel, il s’agit par ailleurs des premières montres du constructeur coréen — et les premières tout court — qui étaient dotées de Wear OS 3.

Pour l’heure, Samsung n’a commencé le déploiement de One UI 5 Watch vers ses Galaxy Watch 4 qu’aux États-Unis. Il y a cependant fort à parier que la mise à jour sera proposée dans les toutes prochaines semaines à l’ensemble des utilisateurs.

De nouvelles fonctions proposées pour les utilisateurs

Concrètement, cette mise à jour va permettre aux utilisateurs de profiter de la même interface et de fonctionnalités similaires à celles des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. Outre de nouveaux cadrans et tuiles pour l’écran d’accueil, elle va permettre de profiter d’une mesure avancée du sommeil, de l’entraînement par zones de fréquence cardiaque, d’une sauvegarde des données pour l’associer à un autre smartphone, d’une fonction de dictée vocale par simple appui sur un bouton ou de la possibilité de créer des entraînements sportifs par intervalle.

Avec cette mise à jour, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic font partie des rares montres connectées à d’ores et déjà profiter de Wear OS 4. Google devrait prochainement mettre à jour sa propre Pixel Watch, avant une sortie de la Pixel Watch 2, lancée sous Wear OS 4, durant le mois d’octobre.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).