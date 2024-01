Voici la nouvelle référence des barres de son Samsung pour cette année

Lors du CES de Las Vegas, Samsung a dévoilé deux barres de son, les HW-S800D et HW-Q990D, un modèle ultra fin et un autre compatible Dolby Atmos.

Non content d’avoir dévoilé de nombreux téléviseurs et tout autant de technologies pour ses écrans, Samsung n’a pas délaissé l’audio pour autant lors du CES de Las Vegas. Comme c’est souvent le cas lors de ce salon de début d’année, le constructeur coréen a profité de l’événement pour dévoiler sa nouvelle gamme de barres de son avec deux nouveaux modèles, la Samsung HW-S800D et la Samsung HW-Q990D.

Dévoilées aux côtés de l’enceinte Music Frame, en forme de tableau, les deux nouvelles barres de son prennent une approche bien plus traditionnelle en venant se positionner directement en dessous du téléviseur.

Une barre de son ultra-fine et une barre très complète

Du côté de la HW-S800D, on va retrouver un format assez classique avec une barre dotée de 10 haut-parleurs ainsi que d’un haut-parleur central dédié aux dialogues. L’enceinte se veut par ailleurs particulièrement fine avec seulement 3,8 cm de hauteur afin de pouvoir la positionner facilement n’importe où, y compris pour accompagner un téléviseur fixé directement au mur. Le constructeur coréen va par ailleurs l’accompagner d’un caisson de basse à radiateur afin d’amplifier les sons graves. Sans surprise, la barre de son vient succéder au modèle HW-S800C présenté l’an dernier par Samsung.

De son côté, la Samsung HW-Q990D se positionne comme la nouvelle référence des barres de son Samsung. Elle profite pour sa part d’une compatibilité avec les flux Dolby Atmos avec une restitution en 11.1.4 grâce à 22 haut-parleurs. La barre peut également transmettre les flux vidéo jusqu’en 4K à 120 Hz. Enfin, Samsung précise avoir intégré une dose d’intelligence artificielle afin d’optimiser le son pour un rendu sonore « réaliste », sans préciser pour autant comment fonctionne cette technologie. La barre de son est également compatible avec le système Roon de gestion de sa bibliothèque musicale par abonnement. Là aussi, la Samsung HW-Q990D est également fournie non seulement avec son caisson de basse, mais également avec deux enceintes arrière.

On ignore encore quels seront les tarifs de ces barres de son lors de leur lancement commercial. La date de mise en vente n’a pas non plus été communiquée par la firme coréenne.