Samsung met un peu d’IA dans votre Galaxy A54 avec One UI 6.1

Les Galaxy A54 européens sont en train de recevoir One UI 6.1. Cette mise à jour majeure de Samsung apporte quelques fonctions d'intelligence artificielle bien qu'elles ne soient pas estampillées Galaxy AI.

One UI 6.1 est actuellement déployé sur les Galaxy A54 européen. La Pologne est première servie. C’est le premier Galaxy A de sa génération à recevoir la dernière mise à jour en date du logiciel de Samsung. Il sera prochainement suivi par le Galaxy A34 qui en profitera dans un second temps.

One UI 6.1, c’est une mise à jour majeure, une version qui a inscrit ses lettres de noblesse avec la sortie des Galaxy S24 en début d’année. En cause, tout son pan d’intelligence artificielle étiqueté Galaxy AI. Oui, mais, possesseurs de Galaxy A54, ne salivez pas trop puisque Samsung réserve ces fonctionnalités avancées à ses smartphones haut de gamme : Galaxy S, Z Fold et Z Flip. Même un Galaxy S21 de 2021 a droit à Circle to Search, mais pas un Galaxy A54 de 2023, c’est comme ça.

One UI 6.1 Rollout ‼️ Galaxy A54 starts getting One UI 6.1 update in Poland and Europe (EUX CSC) Build Version: A546BXXU7CXDC/A546BOXM7CXDC/A546BXXU7CXDC Repost 🔁#OneUI6 #Samsung#GalaxyA #GalaxyA54#OneUI #OneUI6dot1 #GalaxyS pic.twitter.com/VQ2e0ayWuU — Tarun Vats (@tarunvats33) May 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pas de Galaxy AI pour le A54, mais un peu d’IA tout de même

Mais qu’apporte donc cette mise à jour de One UI ? Et bien des fonctions similaires à celles déjà disponibles sur le Galaxy A55 5G, et elles ne sont pas inintéressantes. Les nouveautés se situent majoritairement au niveau de la retouche photo.

One UI 6.1 permet d’extraire un objet d’une image en appuyant longuement dessus, puis de le coller sur une autre image.

Est aussi mise à notre disposition une sélection d’outils améliorant la qualité des clichés. Je pense notamment ici à supprimer les reflets, modifier le flou et remastériser, options que j’ai pu éprouver lors de mon test du Galaxy A55 5G et qui m’ont surpris par leur efficacité.

La vidéo n’est pas écartée. Elle bénéficie de quelques attentions avec notamment la possibilité de moduler la vitesse de lecture sur tout ou partie d’un film.

Les autres apports de One UI 6.1 se nichent dans l’interface avec des fonds d’écran bénéficiant d’un effet de profondeur de champ, de nouveaux widgets sur l’écran de verrouillage ou encore la customisation d’alertes via des couleurs personnalisées ou des arrière-plans spécifiques. On compte aussi sur des routines plus souples et personnalisables ou encore un calendrier qui gagne des autocollants.

D’autres modifications sont opérées au niveau de la gestion de la batterie, de Samsung Health, de Samsung Wallet ou encore Samsung Cloud qui utilise désormais un cryptage de bout en bout.

Comment installer One UI 6.1 sur mon Galaxy A54

La mise à jour One UI 6.1 est reconnaissable à son nom de code A546BXXU7CXDC. Vous pouvez vérifier sa disponibilité en naviguant ainsi dans les réglages de votre smartphone : Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation. Conséquente, elle pèse 2,2 Go. Son téléchargement est préférable en Wi-Fi pour préserver votre enveloppe data.