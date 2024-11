Samsung oublierait d’améliorer l’un des points cruciaux de ses Galaxy S25

Les nouveaux téléphones haut de gamme Galaxy de Samsung ne devraient plus tarder à sortir. Mais des informations laissent penser que le constructeur aurait rogné sur la vitesse de charge de ces derniers.

Source : Frandroid

L’autonomie reste encore le point noir de la plupart de nos smartphones. En en faisant toujours plus, nos petits téléphones s’épuisent aussi toujours plus vite. Et, si des innovations sont régulièrement lancées pour tenter de corriger le tir, aucune n’est aussi efficace que la charge rapide qui permet de récupérer un maximum de batterie en un minimum de temps. Malheureusement, de ce point de vue là, les prochains Galaxy S25 de Samsung semblent un peu timides.

Passés par les bureaux de la FCC, l’organisme de certification américain, les futurs mobiles haut de gamme de Samsung n’innovent, à priori, pas vraiment par rapport à leur prédécesseur sur le front de la recharge. Comme l’a remarqué TechRadar, le chargeur officiel du Galaxy S25 délivrera, semblerait-il, 25 watts de puissance maximum (9,0 V x 2,77 A), ce qui laisse penser que le téléphone en lui-même ne sera pas capable d’absorber plus. Les Galaxy S25 Plus et Ultra devraient, pour leur part, soutenir une puissance de charge de 45 watts.

Pas d’améliorations face aux S24 ?

Si aucune de ces valeurs n’est ridicule à proprement parler (on considère que la charge rapide se situe au dessus de 18 watts de puissance environ), on aurait pu espérer que Samsung mette un peu la gomme sur ce point tout de même. En l’état, les Galaxy S25 n’améliorent pas les caractéristiques des S24, alors que la concurrence, elle, a largement montré les crocs.

Le Xiaomi 14T Pro par exemple, supporte la charge 120 watts et le tout récemment annoncé OnePlus 13 grimpe à 100 watts en filaire et 50 watts par induction. Avec ses 25 ou 45 watts, Samsung fait donc pâle figure face aux ténors du secteur. Rien de ridicule en soit, mais pour des téléphones haut de gamme vendus à partir de 700 €, il y a de la marge.

Bonne nouvelle cependant, la charge sans-fil inversée, elle, a le droit à une petite amélioration. Toujours dans le listing de la FCC on peut voir que le téléphone sera capable de lâcher 9 watts de puissance contre 4,5 watts actuellement sur les Galaxy S24. De quoi donner un coup de boost à sa montre connectée ou ses écouteurs sans-fil. Du côté de la charge sans fil classique, par contre, il semblerait que les S25 restent aussi bloqués à 15 watts. Dommage.