Bonne nouvelle pour ces deux montres Samsung qui auront bien droit à One UI 8

La Galaxy Watch 4 de Samsung sera finalement compatible avec One UI 8 Watch sous Wear OS 6, malgré quelques craintes d’abandon.

La Samsung Galaxy Watch 4 pour illustration // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Elle a été la première montre de Samsung à tourner sous Wear OS, le système d’exploitation de Google dédié aux montres connectées, enterrant ainsi la solution maison, Tizen.

Selon des rumeurs, la marque coréenne aurait pu abandonner le support logiciel de la Galaxy Watch 4 à l’arrivée de One UI 8 Watch, avec une priorité sur les modèles les plus récents. Ce ne sera finalement pas le cas.

One UI Watch 8 pour tous

Avec la Galaxy Watch 4, ce sont toutes les montres de Samsung sous Wear OS qui seront compatibles avec le nouveau système de la firme. Interrogée par SamMobile, la marque a en effet confirmé le support de One UI 8 Watch (basé sur Wear OS 6) sur ses montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, en plus des modèles ultérieurs.

Bien que l’on ne connaisse pas encore les fonctionnalités disponibles sur ce modèle, quelques nouveautés de One UI 8 Watch pourraient être disponible, comme les nouvelles fonctions d’entrainement avec un « Running Coach », ou le suivi de sommeil plus personnalisé.

On peut aussi s’attendre à l’arrivé de Google Gemini sur la montre, avec son lancement sur les montres Wear OS. Ce dernier a pour vocation à terme de remplacer Google Assistant.

Une dernière pour la route

La promesse des 4 ans de mises à jour de Samsung pour la Galaxy Watch 4 est donc tenue. Lancé avec One UI 3 Watch et Wear OS 4, son support logiciel devrait prendre fin l’année prochaine.

Pas de précipitations toutefois, car l’entreprise est connue pour une ponctualité hasardeuse sur les déploiements de mises à jour. De plus, aucune date de disponibilité n’a été communiquée. Il faudra donc s’armer de patience, et de bonne volonté.