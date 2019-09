Pendant la présentation des Mate 30 et Mate 30 Pro, Huawei a voulu montrer la supériorité de ses smartphones sur les Galaxy Note 10 de Samsung. Pendant ce temps, le géant sud-coréen taclait son concurrent sur l’absence des services Google.

On assiste assez régulièrement à de petits tacles entre les marques de smartphones. Récemment, c’est entre Huawei et Samsung que s’est jouée une petite guéguerre d’égos. Le premier s’est attaqué au second et le second a trollé le premier… Vous suivez ?

Pendant toute la présentation des Mate 30 et Mate 30 Pro, Huawei n’a eu de cesse de comparer les performances de ses nouveaux smartphones avec celles du Samsung Galaxy Note 10+, notamment sur la photo, la vidéo et les débits sur le réseau 5G.

Cependant, pendant ladite conférence de Huawei, Samsung a envoyé un email à ses clients en Amérique du Sud les invitant tout simplement à « apprécier les mises à jour, les applications et les services Google ». Il s’agit là évidemment d’un troll mal dissimulé à l’égard du concurrent chinois.

En effet, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro n’ont pas droit aux services Google ni au Play Store à cause de l’embargo américain imposé par l’administration Trump. Un désavantage important malgré une alternative présentée par la marque de l’Empire du Milieu.

Le message de Samsung s’accompagnait d’une citation du test du Galaxy Note 10 publié par 9to5Google : « le meilleur Android du moment ».