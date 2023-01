Les écouteurs filaires ne sont pas morts, Sennheiser en lance une paire destinée aux audiophiles

Sennheiser a profité du CES 2023 pour présenter une nouvelle paire d'écouteurs filaires destinée avant tout aux amateurs de son réaliste, les IE 200.

Si le marché des écouteurs sans fil est très clairement celui en plein boum depuis quelques années du côté de l’audio nomade, cela ne signifie pas pour autant que les écouteurs filaires ont dit leur dernier mot. Certes, Sennheiser a profité du CES 2023 de Las Vegas pour présenter une nouvelle paire d’écouteurs faisant également office d’aide auditive, mais le constructeur a également annoncé, durant le salon de Las Vegas, une nouvelle paire d’écouteurs filaires destinés aux audiophiles, les Sennheiser IE 200.

Pour rappel, la gamme IE de Sennheiser correspond aux écouteurs intra-auriculaires de la marque allemande. Il s’agit d’écouteurs destinés avant tout à profiter d’un son de bonne qualité grâce à une transmission nécessairement sans perte — par opposition à la transmission Bluetooth avec des codecs qui viennent nécessairement compresser la qualité sonore.

Des écouteurs pour profiter d’un son naturel

Du côté des caractéristiques techniques, les Sennheiser IE 200 sont donc des écouteurs intra-auriculaires avec câbles amovibles. Un bon point puisqu’il s’agit là souvent de l’élément venant s’abîmer en premier lieu sur des écouteurs filaires et qu’il sera donc aisé de le remplacer. Les écouteurs embarquent par ailleurs un transducteur à bande extra large de 7 mm de diamètre destiné à reproduire l’ensemble des fréquences audibles. Sennheiser communique par ailleurs sur une signature sonore particulièrement « naturelle », digne d’écouteurs haut de gamme et qui devrait satisfaire les audiophiles. Sennheiser fournit par ailleurs plusieurs paires d’embouts avec ses écouteurs, de taille et de matériaux différents — en mousse ou en silicone.

Les écouteurs Sennheiser IE 200 // Source : Sennheiser

Bien évidemment, pour tirer partie de la qualité audio de ce type d’écouteurs, encore faut-il avoir les sources et un appareil compatible. Ils seront plutôt recommandés en utilisation branchés à un DAC de bonne qualité, par exemple sur un baladeur audio dédié. Les écouteurs devraient par ailleurs se distinguer avec des fichiers audio de bonne qualité, que ce soit en qualité CD ou avec des titres de haute définition.

Les écouteurs Sennheiser IE 200 sont d’ores et déjà disponibles en précommandes et seront proposés à la vente à compter du 31 janvier. Ils seront affichés au tarif de 149,90 euros.

