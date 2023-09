Xperia 5 V : Sony lance un smartphone compact et performant avec prise casque et port microSD

Sony a profité de l'IFA de Berlin pour dévoiler son Xperia 5 V, un smartphone de 6,1 pouces avec une puce Snapdragon 8 Gen 2, une prise casque et une extension de stockage par microSD.

Alors que l’IFA ouvre officiellement ses portes ce vendredi à Berlin, le constructeur japonais Sony a profité de l’événement pour dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 5 V. Il s’agit en fait de la cinquième version de son smartphone haut de gamme au format relativement compact, qui reprend en grande partie les caractéristiques de la gamme Xperia 1.

Pour ce nouveau modèle, Sony a opté pour un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de dernière génération ainsi que pour un écran Oled compatible HDR de 6,1 pouces avec une définition de 2520 x 1080 pixels au ratio 21:9 au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un smartphone qui mise beaucoup sur la photo et la vidéo

Le smartphone profite par ailleurs d’un bloc photo arrière avec deux modules. Le premier est doté d’un capteur photo de 48 mégapixels associé à une optique grand-angle équivalent 24 mm (f/1,9) tandis que le second appareil profite d’un capteur de 12 mégapixels et d’une optique équivalent 16 mm (f/2,2). Si le smartphone n’embarque pas de téléobjectif, on pourra se consoler en rappelant qu’il est possible de profiter d’un zoom hybride x2, équivalent 48 mm, à partir de l’appareil photo grand-angle.

Du côté de la vidéo, le Xperia 5 V va permettre d’enregistrer des séquences jusqu’en 4K 120p. Pour les selfies, il embarque un capteur de 12 mégapixels associé, encore une fois, à une optique grand-angle 24 mm (f/2,0). Comme toujours chez Sony, ni encoche, ni poinçon, ni goutte d’eau, la caméra selfie est logée dans une fine bordure au-dessus de l’écran.

Le smartphone de Sony est par ailleurs équipé d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge filaire jusqu’à une puissance de 30 W. Il profite également d’une charge sans fil par induction. Le smartphone profite par ailleurs d’une prise jack, d’un capteur d’empreintes positionné sur la tranche et d’un stockage extensible par carte microSD, et ce malgré une certification d’étanchéité IP68. En interne, il faudra compter sur 128 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Le Sony Xperia 5 V sera disponible à compter du 29 septembre au prix de 999 euros en France. Il sera décliné en trois coloris : noir, argent ou bleu.

